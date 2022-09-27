В Нижнем Тагиле на 10% вырос поток туристов

Интерес туристов повысился благодаря мероприятиям, которые проводились в честь знаменательной даты — 300-летнего юбилея Нижнего Тагила. Успеху способствовало и продвижение города на внутренних и внешних туристических рынках, развитие инфраструктуры и создание туристических продуктов.
Улучшение качества туристической среды привлекает не только путешественников, но и местных жителей. Например, юные жители Нижнего Тагила стали чаще ходить в экспедиции и походы в составе СЮТ «Полюс». Ребята выезжают в турпоходы в другие регионы, а также в более экзотические места: например, на Эльбрус или Байкал.
От детей не отстают и взрослые тагильчане, которые занимаются в клубе «Азимут». Туристический центр в текущем году подготовил 6 кандидатов в мастера спорта.
Работы по улучшению туристической сфера продолжаются: в 2022 году открылась «Экостанция», закуплено оборудование для полевых условий, а также снаряжение для занятий спортивным туризмом, сообщает администрация Нижнего Тагила.