В Нижнем Тагиле на 10% вырос поток туристов

Улучшение качества туристической среды привлекает не только путешественников, но и местных жителей. Например, юные жители Нижнего Тагила стали чаще ходить в экспедиции и походы в составе СЮТ «Полюс». Ребята выезжают в турпоходы в другие регионы, а также в более экзотические места: например, на Эльбрус или Байкал.