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В Нижнем Тагиле при пожаре погиб пенсионер

Сегодня, 13:01
Фото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила
В сгоревшей квартире в Нижнем Тагиле пожарные обнаружили труп мужчины.

Утром вторника, 27 сентября на ул Ильича, 26 в Нижнем Тагиле загорелась трехкомнатная квартира. В МЧС получили сигнал о возгорании в 05.31 местного времени. О происшествии сообщили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Пожар произошел на третьем этаже муниципального жилого дома по ул. Ильича, 26. В ходе тушения пожара были эвакуированы пять жителей дома. По словам пожарных, площадь пожара составила пять квадратных метров. Огнем повреждено домашнее имущество. В ходе разбора обгоревших конструкций было обнаружено тело 77-летнего хозяина квартиры. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. В ходе опроса соседей выяснилось, что вредных привычек хозяин квартиры не имел .

По факту пожара дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства выясняются.

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