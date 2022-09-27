В Нижнем Тагиле при пожаре погиб пенсионер

Пожар произошел на третьем этаже муниципального жилого дома по ул. Ильича, 26. В ходе тушения пожара были эвакуированы пять жителей дома. По словам пожарных, площадь пожара составила пять квадратных метров. Огнем повреждено домашнее имущество. В ходе разбора обгоревших конструкций было обнаружено тело 77-летнего хозяина квартиры. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. В ходе опроса соседей выяснилось, что вредных привычек хозяин квартиры не имел .