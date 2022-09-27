В Нижнем Тагиле при пожаре погиб пенсионер

Утром вторника, 27 сентября на ул Ильича, 26 в Нижнем Тагиле загорелась трехкомнатная квартира. В МЧС получили сигнал о возгорании в 05.31 местного времени. О происшествии сообщили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Пожар произошел на третьем этаже муниципального жилого дома по ул. Ильича, 26. В ходе тушения пожара были эвакуированы пять жителей дома. По словам пожарных, площадь пожара составила пять квадратных метров. Огнем повреждено домашнее имущество. В ходе разбора обгоревших конструкций было обнаружено тело 77-летнего хозяина квартиры. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. В ходе опроса соседей выяснилось, что вредных привычек хозяин квартиры не имел .
По факту пожара дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства выясняются.