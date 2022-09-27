В Нижнем Тагиле снесут два аварийных дома

Данные дома признали аварийными, не подлежащими ремонту и неприспособленными для жизни. Ветхое жилье снесут, а граждан заселят в новые дома.
Управлению жилищного и коммунального хозяйства по учету и распределению жилья администрации Нижнего Тагила поручили в срок до 1 ноября 2027 года произвести расселение жителей дома №67. В этот же срок должны расселить и жителей второго дома. Это следует из постановления городской администрации.
Срок контроля выполнения задания администрацией установлен как 1 декабря 2027 года.