В Нижнем Тагиле снесут два аварийных дома

Управлению жилищного и коммунального хозяйства по учету и распределению жилья администрации Нижнего Тагила поручили в срок до 1 ноября 2027 года произвести расселение жителей дома №67. В этот же срок должны расселить и жителей второго дома. Это следует из постановления городской администрации.