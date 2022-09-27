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В Нижнем Тагиле снесут два аварийных дома

Сегодня, 13:52
Фото: 1MI
Аварийным и подлежащим сносу в Нижнем Тагиле признали два дома. Первый располагается по адресу: улица Коминтерна, дом № 67, второй находится на улице Вересовая, дом № 15.

Данные дома признали аварийными, не подлежащими ремонту и неприспособленными для жизни. Ветхое жилье снесут, а граждан заселят в новые дома.

Управлению жилищного и коммунального хозяйства по учету и распределению жилья администрации Нижнего Тагила поручили в срок до 1 ноября 2027 года произвести расселение жителей дома №67. В этот же срок должны расселить и жителей второго дома. Это следует из постановления городской администрации.

Срок контроля выполнения задания администрацией установлен как 1 декабря 2027 года.

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#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Дом#Ветхое жилье#Расселение#Снос#Постановление#Елена Озерова
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