В Нижнем Тагиле создан оперативный штаб по предупреждению ящура

Комплексный план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения ящура на территории Нижнего Тагила разработал на 2022–2024 годы. Это следует из постановления администрации города.
Состав оперативного штаба выглядит так: мэр города Владислав Пинаев (начальник оперативного штаба), его первый заместитель Вячеслав Горячкин (заместитель начальника оперативного штаба), руководитель Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Андрей Засыпалов, заведующий Ленинским ветеринарным участком «Пригородной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных» Михаил Сычев.
Согласно постановлению, на территории Нижнего Тагила должны будут проводиться мероприятия по выявлению и пресечению незаконного перемещения животных и животноводческой продукции на дорогах. Также специалисты должны обеспечивать регулярный осмотр восприимчивых к ящуру животных с обязательной регистрацией результатов.
Промежуточный срок контроля администрацией установлен на 15 мая 2023–2024 года.