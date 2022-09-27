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В Нижнем Тагиле создан оперативный штаб по предупреждению ящура

Сегодня, 14:29
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле создали оперативный штаб по реализации мероприятий по предупреждению ящура (острого вирусного заболевания) на территории города.

Комплексный план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения ящура на территории Нижнего Тагила разработал на 2022–2024 годы. Это следует из постановления администрации города.

Состав оперативного штаба выглядит так: мэр города Владислав Пинаев (начальник оперативного штаба), его первый заместитель Вячеслав Горячкин (заместитель начальника оперативного штаба), руководитель Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Андрей Засыпалов, заведующий Ленинским ветеринарным участком «Пригородной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных» Михаил Сычев.

Согласно постановлению, на территории Нижнего Тагила должны будут проводиться мероприятия по выявлению и пресечению незаконного перемещения животных и животноводческой продукции на дорогах. Также специалисты должны обеспечивать регулярный осмотр восприимчивых к ящуру животных с обязательной регистрацией результатов.

Промежуточный срок контроля администрацией установлен на 15 мая 2023–2024 года.

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#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Комиссия#Ящур#Вирус#Животные#Владислав Пинаев#Елена Озерова
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