В Нижнем Тагиле создан оперативный штаб по предупреждению ящура

Согласно постановлению, на территории Нижнего Тагила должны будут проводиться мероприятия по выявлению и пресечению незаконного перемещения животных и животноводческой продукции на дорогах. Также специалисты должны обеспечивать регулярный осмотр восприимчивых к ящуру животных с обязательной регистрацией результатов.