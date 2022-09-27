В собачьей чуме обвинили приют для животных в Красноуральске

По данным издания, в возбуждении уголовного дела было отказано, а власти Краснотурьинска расторгли договор с приютом. Также издание отмечает, что владелица приюта Елена Саночкина сообщает, что собаки содержатся в нормальных условиях без нарушений, и что проверок там не проводилось.