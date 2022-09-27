TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В собачьей чуме обвинили приют для животных в Красноуральске

Сегодня, 11:46
Фото: 1MI
В приюте в Красноуральске специалисты обнаружили собачью чуму. Прокуратура в третий раз попросила владельцев исправить нарушения, но ничего не изменилось.

Речь идет о приюте «Арсенал». По данным Ural Mash, животных держат в ненадлежащих условиях. И такая ситуация наблюдается невзирая на то, что финансирует приют администрация Красноуральска и мэрий других городов региона. По данным издания, средства могли использоваться не по назначению.

Собачью чуму здесь обнаружили после того, когда в приюте нашли труп щенка. Сперва эксперты решили, что он скончался от голода, но позднее подтвердилась чума.

По данным издания, в возбуждении уголовного дела было отказано, а власти Краснотурьинска расторгли договор с приютом. Также издание отмечает, что владелица приюта Елена Саночкина сообщает, что собаки содержатся в нормальных условиях без нарушений, и что проверок там не проводилось.

Читайте также:
В Свердловской области сожгут зараженных чумой свинейБолее тонны свинины уничтожено в Свердловской области из-за африканской чумы
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Собаки#Приют#Чума
Подпишитесь
Мобилизованные в Тагиле могут бесплатно оформить завещание у нотариуса вне очереди
Сегодня, 13:11
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Минцифры России опубликовало список не подлежащих частичной мобилизации профессий
Сегодня, 10:53
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
Мэр Нижнего Тагила выразил соболезнования родным погибших в школе Ижевска
Сегодня, 08:39