В собачьей чуме обвинили приют для животных в Красноуральске

Речь идет о приюте «Арсенал». По данным Ural Mash, животных держат в ненадлежащих условиях. И такая ситуация наблюдается невзирая на то, что финансирует приют администрация Красноуральска и мэрий других городов региона. По данным издания, средства могли использоваться не по назначению.
Собачью чуму здесь обнаружили после того, когда в приюте нашли труп щенка. Сперва эксперты решили, что он скончался от голода, но позднее подтвердилась чума.
По данным издания, в возбуждении уголовного дела было отказано, а власти Краснотурьинска расторгли договор с приютом. Также издание отмечает, что владелица приюта Елена Саночкина сообщает, что собаки содержатся в нормальных условиях без нарушений, и что проверок там не проводилось.