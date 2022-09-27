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В Свердловской области запретили частичную мобилизацию для женщин

Сегодня, 10:04
Фото: 1MI
Женщину и двоих мужчин жителей поселка Сухой Лог вернули с призывного пункта. В регион поступил приказ о запрете частичной мобилизации для женщин.

Все мобилизованные из Сухого Лога были отправлены в Богданович. После медицинской комиссии троих мобилизованных вернули в поселок. Телеграм-канал муниципальной газеты «Знамя победы» сообщает, что среди вернувшихся одна женщина. В область поступил приказ не призывать женщин. Об этом газете сообщил старший инспектор военно-учетного стола администрации Сухого Лога Владимир Малиновский.

21 сентября в России президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Согласно разъяснениям, Минобороны России, женщин призывают на должности медработников, при наличии соответствующей военно-учетной специальности. Пока потребность в таких специалистах минимальна.

Раннее сообщалось, что отсрочка от частичной мобилизации предоставляется беременным женщинам (срок беременности более 22 недель), а также имеющим одного и более ребенка в возрасте до 16 лет.

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