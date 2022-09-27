В Свердловской области запретили частичную мобилизацию для женщин

Все мобилизованные из Сухого Лога были отправлены в Богданович. После медицинской комиссии троих мобилизованных вернули в поселок. Телеграм-канал муниципальной газеты «Знамя победы» сообщает, что среди вернувшихся одна женщина. В область поступил приказ не призывать женщин. Об этом газете сообщил старший инспектор военно-учетного стола администрации Сухого Лога Владимир Малиновский.