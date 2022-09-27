Ветеран 12-го отряда спецназа Тагила погиб в ДТП под Тюменью

Погибшего звали Иван Пирогов. Ему было 40 лет. По информации ГИБДД Тюменской области, мотоцикл Yamaha со спецназовцем за рулем врезался в бетонный блок на участке дорожного полотна, где проводились ремонтные работы. Речь идет о автотрассе Курган — Тюмень.
Предварительно известно, что водитель ехал на небезопасной для данной дороги скорости. При этом на дороге были установлены все необходимые знаки, говорящие о том, что здесь ведется ремонт.
По словам близких погибшего, у него остались супруга и двое детей, сообщается в сообществе «Совет ветеранов спецназа и разведки».