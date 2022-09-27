За травму рабочего завода в Невьянске в суде ответит главный инженер и мастер участка

Уголовное дело возбуждено в отношении 37-летнего главного инженера и 23-летнего жителя Верхнего Тагила - мастера участка. По данным следствия, они, работая на ООО «Уральский завод модульных конструкций», 14 июля допустили эксплуатацию неисправного производственного оборудования.
Из-за этого работник завода, выполняя указания мастера участка, после отцепления четырехветьевого цепного стропа, получил травмы. Стеллаж наклонился на мужчину, ранив его правую ногу. Следствие полагает, что это связано с неисправностью оборудования и отсутствие соответствующего опыта у работника. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Медэксперт пришел к выводу, что мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда). Дело направят для рассмотрения по существу.