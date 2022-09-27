За травму рабочего завода в Невьянске в суде ответит главный инженер и мастер участка

Из-за этого работник завода, выполняя указания мастера участка, после отцепления четырехветьевого цепного стропа, получил травмы. Стеллаж наклонился на мужчину, ранив его правую ногу. Следствие полагает, что это связано с неисправностью оборудования и отсутствие соответствующего опыта у работника. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.