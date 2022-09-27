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За травму рабочего завода в Невьянске в суде ответит главный инженер и мастер участка

Сегодня, 07:25
Фото: 1MI
В Невьянске перед судом предстанут главный инженер и мастер участка местного завода. Их обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью работнику.

Уголовное дело возбуждено в отношении 37-летнего главного инженера и 23-летнего жителя Верхнего Тагила - мастера участка. По данным следствия, они, работая на ООО «Уральский завод модульных конструкций», 14 июля допустили эксплуатацию неисправного производственного оборудования.

Из-за этого работник завода, выполняя указания мастера участка, после отцепления четырехветьевого цепного стропа, получил травмы. Стеллаж наклонился на мужчину, ранив его правую ногу. Следствие полагает, что это связано с неисправностью оборудования и отсутствие соответствующего опыта у работника. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Медэксперт пришел к выводу, что мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда). Дело направят для рассмотрения по существу.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Травма#Завод#Производство
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