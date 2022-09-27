Заблудившаяся в лесу пожилая свердловчанка полтора месяца зачеркивала в календаре дни

Речь идет о пенсионерке Любови Логиновой, которая потерялась еще в начале июля. Женщина вместе с сыном и невесткой приехала за грибами. К назначенному месту, после того как члены семьи разделились, бабушка не смогла дойти – не нашла его. Ее искали около двух недель, к этому моменту многие потеряли надежду на успешные поиски, пишет «КП-Екатеринбург».
В конце сентября ее все-таки нашли. Она на протяжении полутора месяцев жила в хижине, где накрывалась несколькими одеялами. Под одеялами спасатели обнаружили бабушку неживой.
По словам сына погибшей, на стене висел календарь, в котором женщина угольком отмечала, сколько дней сумела прожить в условиях хижины в лесу.
Последняя зачеркнутая дата – 31 августа. То есть женщина смогла выжить примерно полтора месяца.
К концу августа Любовь начала писать угольком прощальные записки для близких. Она обращалась в них к близким и сообщала, к кому надо обратиться, чтобы помогли с похоронами.
Предварительная причина смерти – переохлаждение. Любви Логиновой было 67 лет.