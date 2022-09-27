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Заблудившаяся в лесу пожилая свердловчанка полтора месяца зачеркивала в календаре дни

Сегодня, 08:27
Фото: 1MI
Пенсионерка из Серова, которая заблудилась в лесу, нашла там хижину и каждый день при помощи календаря считала, сколько ей осталось жить.

Речь идет о пенсионерке Любови Логиновой, которая потерялась еще в начале июля. Женщина вместе с сыном и невесткой приехала за грибами. К назначенному месту, после того как члены семьи разделились, бабушка не смогла дойти – не нашла его. Ее искали около двух недель, к этому моменту многие потеряли надежду на успешные поиски, пишет «КП-Екатеринбург».

В конце сентября ее все-таки нашли. Она на протяжении полутора месяцев жила в хижине, где накрывалась несколькими одеялами. Под одеялами спасатели обнаружили бабушку неживой.

По словам сына погибшей, на стене висел календарь, в котором женщина угольком отмечала, сколько дней сумела прожить в условиях хижины в лесу.

Последняя зачеркнутая дата – 31 августа. То есть женщина смогла выжить примерно полтора месяца.

К концу августа Любовь начала писать угольком прощальные записки для близких. Она обращалась в них к близким и сообщала, к кому надо обратиться, чтобы помогли с похоронами.

Предварительная причина смерти – переохлаждение. Любви Логиновой было 67 лет.

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