Заблудившаяся в лесу пожилая свердловчанка полтора месяца зачеркивала в календаре дни

Речь идет о пенсионерке Любови Логиновой, которая потерялась еще в начале июля. Женщина вместе с сыном и невесткой приехала за грибами. К назначенному месту, после того как члены семьи разделились, бабушка не смогла дойти – не нашла его. Ее искали около двух недель, к этому моменту многие потеряли надежду на успешные поиски, пишет «КП-Екатеринбург».