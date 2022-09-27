Жителей Нижнего Тагила предупредили о возможном гололеде на дорогах

Предупреждение отправил отдел пропаганды ГИБДД. В связи с ожидаемым в городе мокрым снегом, сотрудники ГАИ решили обратить внимание граждан и пешеходов на соблюдение ПДД. Они отметили, что на дорожном полотне в ближайшее время может возникнуть гололед.
Водителям необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге, сообщили сотрудники ГАИ.
Также они сказали, что ездить необходимо на более низких скоростях. А если водители видят на трассах пешеходов в темное время суток, об этом нужно сообщать по телефону: 47-70-01.
Среди советов есть и следующие: переходить дорогу по переходу только убедившись, что поблизости нет автомобилей. При наступлении темноты носить на одежде светоотражающие элементы.