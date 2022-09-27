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Жителей Нижнего Тагила предупредили о возможном гололеде на дорогах

Сегодня, 13:07
Фото: 1MI

Мокрый снег ожидается в Нижнем Тагиле

Тагильчанам рассказали о скором ухудшении погоды. Автомобилистов попросили быть внимательнее на дорогах.

Предупреждение отправил отдел пропаганды ГИБДД. В связи с ожидаемым в городе мокрым снегом, сотрудники ГАИ решили обратить внимание граждан и пешеходов на соблюдение ПДД. Они отметили, что на дорожном полотне в ближайшее время может возникнуть гололед.

Водителям необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге, сообщили сотрудники ГАИ.

Также они сказали, что ездить необходимо на более низких скоростях. А если водители видят на трассах пешеходов в темное время суток, об этом нужно сообщать по телефону: 47-70-01.

Среди советов есть и следующие: переходить дорогу по переходу только убедившись, что поблизости нет автомобилей. При наступлении темноты носить на одежде светоотражающие элементы.

#Нижний Тагил#Дорога#Автомобили#Елена Озерова#Природа#Гололед#Снег#ГИБДД
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