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Жителям Нижнего Тагила объяснили порядок призыва родителей по частичной мобилизации

Сегодня, 13:51
Фото: 1MI
Стало известно, могут ли призвать на службу родителя, который воспитывает ребенка один или занимается воспитанием ребенка-инвалида.

В рамках частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным, призвать на службу не могут родителя, который в одиночку воспитывает ребенка в возрасте до 16 лет. Также гражданин не подлежит призыву, если он занят постоянным уходом за членом семьи. Об этом сообщается на портале объясняем.рф.

А согласно ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (31-ФЗ) отсрочка предоставляется гражданам, занятым постоянным уходом за членом семьи, либо являющимся инвалидом I группы.

К примеру, мужчина, один воспитывающий ребенка в возрасте до 16 лет, призыву не подлежит. Также как и тот мужчина, что ухаживает за инвалидом или пожилым человеком.

Также призвать в рамках частичной мобилизации не могут обоих родителей ребенка, например, если супруга медсестра.

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