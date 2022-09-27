Жителям Нижнего Тагила объяснили порядок призыва родителей по частичной мобилизации

В рамках частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным, призвать на службу не могут родителя, который в одиночку воспитывает ребенка в возрасте до 16 лет. Также гражданин не подлежит призыву, если он занят постоянным уходом за членом семьи. Об этом сообщается на портале объясняем.рф.