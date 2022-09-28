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Ажиотаж начался в ЗАГСах Екатеринбурга после объявления частичной мобилизации

Сегодня, 13:24
Фото: 1MI
В Екатеринбурге увеличилось количество желающих пожениться перед отправкой на службу в рамках частичной мобилизации. Сразу в нескольких ЗАГСах наблюдается ажиотаж.

В ЗАГСе Кировского района на Лодыгина, 8 рассказали, что очереди скапливаются больше, чем обычно и преимущественно во второй половине дня. Эти данные подтвердили в ЗАГСах Ленинского района на Сакко и Ванцетти, 105 и Октябрьского района на Луначарского, 220. Об этом сообщает издание «КП-Екатеринбург».

Журналисты, пообщавшись с жителями, выяснили, что многие решили официально узаконить отношения после объявления частичной мобилизации.

Как рассказали некоторые молодожены, пожениться они решили именно из-за мобилизации. Причина – подушка безопасности, которая появится у женщины в случае, если ее мужчину отправят на спецоперацию.

Речь идет о выплатах. Некоторые екатеринбуржцы отметили, что повестку еще не получили, но предполагают, что попадут под вторую волну, поэтому и решили поторопиться с браком.

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#Елена Озерова#Мобилизация#Частичная мобилизация в России#Новости УрФО#Свадьба#Спецоперация#ЗАГС#Брак
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