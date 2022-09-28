Ажиотаж начался в ЗАГСах Екатеринбурга после объявления частичной мобилизации

В ЗАГСе Кировского района на Лодыгина, 8 рассказали, что очереди скапливаются больше, чем обычно и преимущественно во второй половине дня. Эти данные подтвердили в ЗАГСах Ленинского района на Сакко и Ванцетти, 105 и Октябрьского района на Луначарского, 220. Об этом сообщает издание «КП-Екатеринбург».