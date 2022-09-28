Ажиотаж начался в ЗАГСах Екатеринбурга после объявления частичной мобилизации

В ЗАГСе Кировского района на Лодыгина, 8 рассказали, что очереди скапливаются больше, чем обычно и преимущественно во второй половине дня. Эти данные подтвердили в ЗАГСах Ленинского района на Сакко и Ванцетти, 105 и Октябрьского района на Луначарского, 220. Об этом сообщает издание «КП-Екатеринбург».
Журналисты, пообщавшись с жителями, выяснили, что многие решили официально узаконить отношения после объявления частичной мобилизации.
Как рассказали некоторые молодожены, пожениться они решили именно из-за мобилизации. Причина – подушка безопасности, которая появится у женщины в случае, если ее мужчину отправят на спецоперацию.
Речь идет о выплатах. Некоторые екатеринбуржцы отметили, что повестку еще не получили, но предполагают, что попадут под вторую волну, поэтому и решили поторопиться с браком.