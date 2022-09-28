Дороги, школы, спортобъекты: на что в бюджете 2023 года предусмотрено финансирование

Известно, что, помимо этого, в будущем году в Серове введут в эксплуатацию школу на 1275 мест. Не останется без внимания и строительство дорог. Ремонты запланированы в Бисерти, Серове, Лесном, Сухом Логу, Первоуральске, Кушве и других муниципалитетах региона.