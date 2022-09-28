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Дороги, школы, спортобъекты: на что в бюджете 2023 года предусмотрено финансирование

Сегодня, 09:35
Фото: 1MI
Реализация поручений главы Свердловской области Евгения Куйвашева заложены в бюджете на будущий год. В Минфине региона завершился этап «муниципальных» согласительных процедур по подготовке бюджета.

Известно, что городам и поселкам окажут некоторую помощь. Дополнительные финансы позволят построить очистные сооружения в Березовском, а также завершить благоустройство набережной пруда в Верхнем Тагиле, сообщает департамент информационной политики.

В выходные и после работы, учебы вся городская жизнь в Верхнем Тагиле перемещается на Набережную огней. Здесь уже очень красиво, но будет еще лучше, — сказал губернатор.

Также в следующем году завершится строительство центра бокса в Каменске-Уральском. Там будут заниматься профессиональные спортсмены, тренеры, а также другие атлеты.

Известно, что, помимо этого, в будущем году в Серове введут в эксплуатацию школу на 1275 мест. Не останется без внимания и строительство дорог. Ремонты запланированы в Бисерти, Серове, Лесном, Сухом Логу, Первоуральске, Кушве и других муниципалитетах региона.

Среди прочих задач – подготовка к отопительному сезону, модернизация объектов сферы ЖКХ, благоустройство, ремонты детсадов и школ, строительство спортивных центров, развитие транспорта и другое.

#Экономика#Новости УрФО#Бюджет#Деньги#Финансирование#Елена Озерова
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