Экоурок по мусоросортировке провели для школьников Нижнего Тагила

13 семиклассников школы № 1 Нижнего Тагила приняли участие в интерактивном экоуроке по осознанному обращению с отходами. Мероприятие, которое состоялось в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе Ярче», провели специалисты «Рифея» и «Облкоммунэнерго» совместно с сотрудниками Станции юных натуралистов.
Экоурок включал как теоретическую, так и практическую части. Сначала ведущие рассказали ребятам, как отличить мусор от отходов, зачем сортировать ТКО и какой путь они проходят от каждой квартиры до полигона. Со слов специалистов, юные тагильчане активно участвовали в обсуждении, продемонстрировав знания по экотемам.
Для закрепления материала команды, на которые разделились школьники, сразились в интеллектуально-развлекательном состязании. Особенно ярким стал конкурс листовок, призывающих жителей города к решению экопроблем. В результате каждый участник получил от организаторов памятные сувениры.
Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе Ярче» направлен на формирование бережного отношения к природным энергоресурсам и окружающей среде. Ранее в экоуроке от компаний «Рифей» и «Облкоммунэнерго» приняли участие 36 воспитанников станции юннатов.