Экоурок по мусоросортировке провели для школьников Нижнего Тагила

Экоурок включал как теоретическую, так и практическую части. Сначала ведущие рассказали ребятам, как отличить мусор от отходов, зачем сортировать ТКО и какой путь они проходят от каждой квартиры до полигона. Со слов специалистов, юные тагильчане активно участвовали в обсуждении, продемонстрировав знания по экотемам.