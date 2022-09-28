В соответствии с законом, долги не могут взыскивать с военнослужащих, проходящих службу по контракту, отправленные на фронт. Об этом сообщают «РИА Новости».
Для того, чтобы воспользоваться возможностью, необходимо подать заявление с просьбой об этом на призывных пунктах военкоматов. Для решения этой задачи сюда приедут судебные приставы.
Напомним, что ранее парламентарии Госдумы предложили законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных мужчин. Таким образом, они могут приостановить выплаты по кредитам и ипотека на срок службы гражданина.