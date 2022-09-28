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ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных жителей Нижнего Тагила

Сегодня, 14:00
Фото: 1MI

ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных жителей Свердловской области

Судебные приставы не будут взыскивать долги с мужчин, которые отправились на фронт в рамках частичной мобилизации.

В соответствии с законом, долги не могут взыскивать с военнослужащих, проходящих службу по контракту, отправленные на фронт. Об этом сообщают «РИА Новости».

Для того, чтобы воспользоваться возможностью, необходимо подать заявление с просьбой об этом на призывных пунктах военкоматов. Для решения этой задачи сюда приедут судебные приставы.

Напомним, что ранее парламентарии Госдумы предложили законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных мужчин. Таким образом, они могут приостановить выплаты по кредитам и ипотека на срок службы гражданина.

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