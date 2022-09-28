Громкого шума испугались жители ВИЗа и Заречного в Екатеринбурге

Речь идет о жителях ВИЗа и Заречного. Местные сообщали, что шумы раздавались примерно со стороны завода у Визовского пляжа, пишет издание Е1.
В этой же местности аналогичные шумы были слышны и ранее. Тогда выяснилось, что звуковые колебания раздавались от ТЭЦ, которая относится к «Уралметпрому» и располагается на территории завода «ВИЗ-Сталь».
У нас такое бывает (шум в результате сброса пара) это нормальный производственный процесс. Пугаться этого не стоит, — сказали тогда в «Уралметпроме».
А еще некоторое время назад на шум пожаловались жители разных районов уральской столицы и соседних городов. Некоторые граждане тогда предположили, что это связано с Ново-Свердловской ТЭЦ, но там эти данные опровергли.