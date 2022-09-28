В окнах — мужчины, кто-то говорит по телефону с близкими, кто-то машет провожающим. И в этот момент — пусть всего на 30 секунд — площадь с людьми разного возраста, дохода и интересов превращается в единый организм. Руки подняты вверх — все машут, глаза провожают автобус — каждый высматривает своего близкого, а крики об одном — «Мы ждем, а вы возвращайтесь».