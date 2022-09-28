Утром, в 9-10 часов, к зданию военкомата в Нижнем Тагиле приезжают мужчины. В руках у них небольшие спортивные сумки — там личные вещи, которые можно брать с собой мобилизованным.
С каждым призванным по повестке — близкие люди. Приезжают целыми семьями, по три-четыре поколения. Мы встретили молодую маму с грудным ребенком, а также пожилую женщину, которая передвигается уже только с тростью.
Приезжают проститься не только родственники. В числе провожающих есть и ветераны военной службы, и правоохранители — они поддерживают своих товарищей, сослуживцев. Один из друзей регулярно ободряюще хлопает мобилизованного друга по плечу и говорит «Возвращайся, брат!».
Возвращение — основная тема для бесед у здания военкомата. Женщины в слезах просят мужей и сыновей вернуться домой. Худощавый мужчина, напоследок обняв любимую, говорит:
Я обязательно вернусь, ты только дождись!
Женщина плачет, в ее руке от рыданий сотрясаются сигарета и жестяная банка: с алкоголем приходят не многие, но некоторые провожающие. Но все ведут себя мирно.
Через минут 10 этот мужчина возвращается — его не забрали. Женщина стоит, отступив назад, и смотрит с недоверием, словно не может еще принять счастливую мысль, что любимый в этот день остается дома. Потом обнимает — и компания быстро уходит.
Несколько дней проработав у военкомата, мы увидели, что повестки приходят тагильчанам разного возраста: среди уезжающих как молодые парни 25 лет, которые несколько лет назад вернулись из армии, так и мужчины, которым уже за 40 — с боевым опытом в горячих точках.
У моего сына после службы в армии в военном билете сотрудница написала «Стрелок», хотя у него была другая специализация. Поэтому он сейчас как стрелок призван, хотя в армии более 10 лет назад выполнял совсем другие обязанности, — рассказывает TagilCity.ru тагильчанка, едва сдерживая слезы.
Заплаканные глаза — не редкость на проводах у военкомата в эти дни. Переживают дети, плачут женщины, не минует эта участь и мужчин, которые отправляют сыновей или товарищей.
Часть мужчин, получивших повестку, из военкомата возвращается к близким — их не призывают. Но большинство остается в здании на несколько часов. Два-три часа провожающие ждут, когда приедет автобус и заберет мобилизованных тагильчан.
С холодом все справляются по-разному: кто-то идет за кофе в соседнее кафе, кто-то обнимает близких. А кто-то сидит в машине — парковка у военкомата всего на три места, поэтому соседние дворы забиты машинами до отказа, даже в середине буднего дня.
У ворот военкомата — сотрудники полиции, Росгвардии. Вооруженные люди следят за порядком, но с провожающими особо не общаются. Только когда приезжает автобус — просят людей отойти на безопасное расстояние и уступить ему проезд.
Еще полчаса-час автобус стоит за воротами на территории военкомата. Наконец через щель в воротах становится заметно движение: это люди начинают складывать багаж и садятся в автобус. Он выезжает.
В окнах — мужчины, кто-то говорит по телефону с близкими, кто-то машет провожающим. И в этот момент — пусть всего на 30 секунд — площадь с людьми разного возраста, дохода и интересов превращается в единый организм. Руки подняты вверх — все машут, глаза провожают автобус — каждый высматривает своего близкого, а крики об одном — «Мы ждем, а вы возвращайтесь».
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