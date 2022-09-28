TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как провожают мобилизованных в Нижнем Тагиле: специальный репортаж TagilCity.ru

Сегодня, 12:10
Фото: TagilCity.ru

Из Нижнего Тагила ежедневно уезжают мобилизованные

Мужчины из Нижнего Тагила, попадающие под частичную мобилизацию, уезжают от военкомата на улице Бажова. Редакция TagilCity.ru в течение нескольких дней приезжала на проводы мобилизованных тагильчан. Что рассказывают провожающие и как проходит прощание — в репортаже нашей редакции.

Утром, в 9-10 часов, к зданию военкомата в Нижнем Тагиле приезжают мужчины. В руках у них небольшие спортивные сумки — там личные вещи, которые можно брать с собой мобилизованным.

С каждым призванным по повестке — близкие люди. Приезжают целыми семьями, по три-четыре поколения. Мы встретили молодую маму с грудным ребенком, а также пожилую женщину, которая передвигается уже только с тростью.

Фото: TagilCity.ru

Приезжают проститься не только родственники. В числе провожающих есть и ветераны военной службы, и правоохранители — они поддерживают своих товарищей, сослуживцев. Один из друзей регулярно ободряюще хлопает мобилизованного друга по плечу и говорит «Возвращайся, брат!».

У военкомата только и разговоров, что о возвращении домой

Возвращение — основная тема для бесед у здания военкомата. Женщины в слезах просят мужей и сыновей вернуться домой. Худощавый мужчина, напоследок обняв любимую, говорит:

Я обязательно вернусь, ты только дождись! 

Женщина плачет, в ее руке от рыданий сотрясаются сигарета и жестяная банка: с алкоголем приходят не многие, но некоторые провожающие. Но все ведут себя мирно.

Через минут 10 этот мужчина возвращается — его не забрали. Женщина стоит, отступив назад, и смотрит с недоверием, словно не может еще принять счастливую мысль, что любимый в этот день остается дома. Потом обнимает — и компания быстро уходит.

Фото: TagilCity.ru

Кто мобилизован?

Несколько дней проработав у военкомата, мы увидели, что повестки приходят тагильчанам разного возраста: среди уезжающих как молодые парни 25 лет, которые несколько лет назад вернулись из армии, так и мужчины, которым уже за 40 — с боевым опытом в горячих точках.

У моего сына после службы в армии в военном билете сотрудница написала «Стрелок», хотя у него была другая специализация. Поэтому он сейчас как стрелок призван, хотя в армии более 10 лет назад выполнял совсем другие обязанности, — рассказывает TagilCity.ru тагильчанка, едва сдерживая слезы.

Заплаканные глаза — не редкость на проводах у военкомата в эти дни. Переживают дети, плачут женщины, не минует эта участь и мужчин, которые отправляют сыновей или товарищей.

Фото: TagilCity.ru

Слова на прощание

Часть мужчин, получивших повестку, из военкомата возвращается к близким — их не призывают. Но большинство остается в здании на несколько часов. Два-три часа провожающие ждут, когда приедет автобус и заберет мобилизованных тагильчан.

С холодом все справляются по-разному: кто-то идет за кофе в соседнее кафе, кто-то обнимает близких. А кто-то сидит в машине — парковка у военкомата всего на три места, поэтому соседние дворы забиты машинами до отказа, даже в середине буднего дня.

Фото: TagilCity.ru

У ворот военкомата — сотрудники полиции, Росгвардии. Вооруженные люди следят за порядком, но с провожающими особо не общаются. Только когда приезжает автобус — просят людей отойти на безопасное расстояние и уступить ему проезд.

Еще полчаса-час автобус стоит за воротами на территории военкомата. Наконец через щель в воротах становится заметно движение: это люди начинают складывать багаж и садятся в автобус. Он выезжает.

В окнах — мужчины, кто-то говорит по телефону с близкими, кто-то машет провожающим. И в этот момент — пусть всего на 30 секунд — площадь с людьми разного возраста, дохода и интересов превращается в единый организм. Руки подняты вверх — все машут, глаза провожают автобус — каждый высматривает своего близкого, а крики об одном — «Мы ждем, а вы возвращайтесь».

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242.

#Александра Логинова#Частичная мобилизация в России#Нижний Тагил#Военкомат#Спецпроекты#Эксклюзив
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле военторг рассказал о спросе на обмундирование
Сегодня, 14:05
ТОП-10 вакансий Нижнего Тагила с зарплатой от 100 тысяч рублей
Сегодня, 13:42
Мобилизованные в Тагиле могут бесплатно оформить завещание у нотариуса вне очереди
Вчера, 13:11
Военком объяснил ошибки частичной мобилизации в Свердловской области
Сегодня, 17:07
Удобно, профессионально, рядом: в Нижнем Тагиле открылась вторая клиника МЦ «ОЛМЕД»
Сегодня, 08:00