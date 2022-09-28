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Мужчины уезжают из Тагила от военкомата, а в военторге вырос спрос на обмундирование

Сегодня, 14:26
Фото: TagilCity.ru
Мужчины уезжают из Нижнего Тагила от военкомата на улице Бажова, а в военторге вырос спрос на обмундирование. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 28 сентября.

Мужчины из Нижнего Тагила, попадающие под частичную мобилизацию, уезжают от военкомата на улице Бажова. Редакция TagilCity.ru в течение нескольких дней приезжала на проводы мобилизованных тагильчан и собрала всю информацию в подборке.

Как провожают мобилизованных в Нижнем Тагиле: специальный репортаж TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле военторг рассказал о спросе на обмундирование. В магазине с одеждой для военных в Дзержинском районе редакции TagilCity.ru рассказали о том, какие товары еще есть в наличии, какие могут закончиться и что происходит с потоком покупателей.

В Нижнем Тагиле военторг рассказал о спросе на обмундирование
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Стали известны ТОП-10 вакансий Нижнего Тагила с зарплатой от 100 тысяч рублей. Рейтинг составили специалисты сайта по поиску работы HH.RU, основываясь на объявлениях от работодателей. Сейчас в Нижнем Тагиле открыто 1,7 тысячи вакансий, 13% из них с зарплатой выше 100 тысяч рублей.

ТОП-10 вакансий Нижнего Тагила с зарплатой от 100 тысяч рублей
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О том, что делать работодателю, если сотрудника призвали в рамках частичной мобилизации, а также как оформить нового специалиста на временно освободившуюся должность, TagilCity.ru рассказала эксперт по трудовому праву, юрист HH.RU Татьяна Нечаева.

Что делать работодателям в Нижнем Тагиле, если сотрудника мобилизовали
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В Нижнем Тагиле выпал первый снег. Осадки увидели на Вые и в других частях города ранним утром 28 сентября. Снежное покрывало лежало на автомобилях и опавшей листве.

В Нижнем Тагиле выпал первый снег
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В Нижнем Тагиле военторг рассказал о спросе на обмундирование
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