Мужчины уезжают из Тагила от военкомата, а в военторге вырос спрос на обмундирование

Мужчины из Нижнего Тагила, попадающие под частичную мобилизацию, уезжают от военкомата на улице Бажова. Редакция TagilCity.ru в течение нескольких дней приезжала на проводы мобилизованных тагильчан и собрала всю информацию в подборке.
В Нижнем Тагиле военторг рассказал о спросе на обмундирование. В магазине с одеждой для военных в Дзержинском районе редакции TagilCity.ru рассказали о том, какие товары еще есть в наличии, какие могут закончиться и что происходит с потоком покупателей.
Стали известны ТОП-10 вакансий Нижнего Тагила с зарплатой от 100 тысяч рублей. Рейтинг составили специалисты сайта по поиску работы HH.RU, основываясь на объявлениях от работодателей. Сейчас в Нижнем Тагиле открыто 1,7 тысячи вакансий, 13% из них с зарплатой выше 100 тысяч рублей.
О том, что делать работодателю, если сотрудника призвали в рамках частичной мобилизации, а также как оформить нового специалиста на временно освободившуюся должность, TagilCity.ru рассказала эксперт по трудовому праву, юрист HH.RU Татьяна Нечаева.
В Нижнем Тагиле выпал первый снег. Осадки увидели на Вые и в других частях города ранним утром 28 сентября. Снежное покрывало лежало на автомобилях и опавшей листве.