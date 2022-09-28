Мужчины уезжают из Тагила от военкомата, а в военторге вырос спрос на обмундирование

В Нижнем Тагиле военторг рассказал о спросе на обмундирование. В магазине с одеждой для военных в Дзержинском районе редакции TagilCity.ru рассказали о том, какие товары еще есть в наличии, какие могут закончиться и что происходит с потоком покупателей.