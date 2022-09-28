Новый водовод на улице Трудовая появится в Нижнем Тагиле

О проблеме водоснабжения микрорайона Голый Камень главе города рассказала Оксана Мирзоева. По ее словам, самодельная ручная колонка у дома №81пришла в негодность. До ближайшего источника воды приходиться преодолевать не менее 800 метров в одну сторону, жалуется женщина, сообщает пресс-служба администрации.
Как выяснилось в ходе приема, на имеющиеся в Голом Камне водопроводные сети невозможно смонтировать промышленное оборудование. По словам начальника управления городским хозяйством Андрея Лебедева водопровод в районе имеет меньший диаметр и находится в аварийном состоянии.
Владислав Пинаев поручил руководству бюджетного учреждения «Тагилгражданпроект» подготовить проект водовода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов. Конкурс на предпроектные изыскания и обследование территории объявят в ближайшее время.
Проект должен быть готов к концу 2022 года. Тогда станет понятно, какие варианты прокладки ветки централизованного водоснабжения возможны на данном участке. Сроки и источники финансирования строительства объекта определим после подготовки проектно-сметной документации, - отметил Владислав Пинаев.
С начала года 2776 раз тагильчане обращались к мэру города и его заместителю. Чаще всего горожан беспокоят вопросы жилищно-коммунального хозяйства. В общей массе они занимают порядка 50%. На втором месте – проблемы транспортного обеспечения и жилья. Далее идут вопросы, связанные со сферой здравоохранения, социальной защиты, образования и градостроительства.