Новый водовод на улице Трудовая появится в Нижнем Тагиле

С начала года 2776 раз тагильчане обращались к мэру города и его заместителю. Чаще всего горожан беспокоят вопросы жилищно-коммунального хозяйства. В общей массе они занимают порядка 50%. На втором месте – проблемы транспортного обеспечения и жилья. Далее идут вопросы, связанные со сферой здравоохранения, социальной защиты, образования и градостроительства.