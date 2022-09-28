TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Пьяный житель Тагила чуть не задавил решившую прокатиться на капоте Mercedes подругу

Сегодня, 09:55
Нетрезвый молодой человек за рулем автомобиля прокатил свою знакомую на капоте. В результате девушка получила травмы. Инцидент произошел поздно вечером 23 сентября у Demidov Plaza в Нижнем Тагиле.

Компания молодых людей отдыхала в том районе. В какой-то момент им пришла идея прокатить на капоте девушку. В результате, по словам очевидцев, она сорвалась и упала на проезжую часть. У пострадавшей сломана нога и разбита голова, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Очевидцы вызвали на место скорую помощь. Вместе с медиками прибыли и сотрудники ГИБДД. Очевидцы также утверждают, что водитель решил сбежать с места происшествия.

В Отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что 30-летний водитель Mercedes ехал со стороны улицы Горошникова в сторону Октябрьской революции. На улице Заводская он перевозил пассажира на капоте и допустил его падение. В результате пострадавшая женщина получила открытый перелом голени.

Сотрудники ДПС установили, что оба участника ДТП имели признаки алкогольного опьянения. Проведенное освидетельствование водителя это подтвердило. Кроме того, мужчина уже привлекался за вождение в состоянии опьянения в 2021 году. В этот раз на водителя был составлен протокол за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Ослепленный светом фар водитель сбил 17-летнюю девушку в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле две пенсионерки пострадали в ДТП с пассажирскими автобусамиВетеран 12-го отряда спецназа Тагила погиб в ДТП под ТюменьюДва человека пострадали в ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле
#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Автомобиль#Водитель#Алкоголь#Травма#Пострадавшие#ДТП
Подпишитесь
Мобилизованные в Тагиле могут бесплатно оформить завещание у нотариуса вне очереди
Вчера, 13:11
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
26 сентября, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Более 40 тысяч отсудила у поликлиники № 4 семья из Тагила за лечение от инфекции
Вчера, 13:46
Свердловская область стала лидером по заболеваемости коронавирусом за сутки
Вчера, 17:50
Удобно, профессионально, рядом: в Нижнем Тагиле открылась вторая клиника МЦ «ОЛМЕД»
Сегодня, 08:00