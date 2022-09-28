Пьяный житель Тагила чуть не задавил решившую прокатиться на капоте Mercedes подругу

Сотрудники ДПС установили, что оба участника ДТП имели признаки алкогольного опьянения. Проведенное освидетельствование водителя это подтвердило. Кроме того, мужчина уже привлекался за вождение в состоянии опьянения в 2021 году. В этот раз на водителя был составлен протокол за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.