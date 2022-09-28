Пьяный житель Тагила чуть не задавил решившую прокатиться на капоте Mercedes подругу

Компания молодых людей отдыхала в том районе. В какой-то момент им пришла идея прокатить на капоте девушку. В результате, по словам очевидцев, она сорвалась и упала на проезжую часть. У пострадавшей сломана нога и разбита голова, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Очевидцы вызвали на место скорую помощь. Вместе с медиками прибыли и сотрудники ГИБДД. Очевидцы также утверждают, что водитель решил сбежать с места происшествия.
В Отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что 30-летний водитель Mercedes ехал со стороны улицы Горошникова в сторону Октябрьской революции. На улице Заводская он перевозил пассажира на капоте и допустил его падение. В результате пострадавшая женщина получила открытый перелом голени.
Сотрудники ДПС установили, что оба участника ДТП имели признаки алкогольного опьянения. Проведенное освидетельствование водителя это подтвердило. Кроме того, мужчина уже привлекался за вождение в состоянии опьянения в 2021 году. В этот раз на водителя был составлен протокол за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.