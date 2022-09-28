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Российские артисты и звезды эстрады могут быть призваны в рамках частичной мобилизаци

Сегодня, 15:40
Фото: 1MI
Требования призыва при частичной мобилизации распространяются на работников культуры. Танцоры, певцы, музыканты России будут служить, если не имеют брони.

Деятели культуры не освобождаются от призыва, если получают повестку при частичной мобилизации. Единственной причиной отсрочки может быть бронь в учреждении культуры. Об этом пояснили на сайте правительства России «Объясняем.РФ».

Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и не имеют основания для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы, — ответили на сайте «Объясняем.РФ»

Ранее правительство Михаила Мишустина законодательно закрепило отсрочку от частичной мобилизации для работников сферы IT и сотовых компаний. В списке 195 специальностей, которые получают бронь от призыва.

21 сентября в России введена частичная мобилизация. В планах Минобороны призвать 300 тысяч резервистов в ряды ВС РФ.

PS. Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242.

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