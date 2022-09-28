Российские артисты и звезды эстрады могут быть призваны в рамках частичной мобилизаци

Деятели культуры не освобождаются от призыва, если получают повестку при частичной мобилизации. Единственной причиной отсрочки может быть бронь в учреждении культуры. Об этом пояснили на сайте правительства России «Объясняем.РФ».
Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и не имеют основания для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы, — ответили на сайте «Объясняем.РФ»
Ранее правительство Михаила Мишустина законодательно закрепило отсрочку от частичной мобилизации для работников сферы IT и сотовых компаний. В списке 195 специальностей, которые получают бронь от призыва.
21 сентября в России введена частичная мобилизация. В планах Минобороны призвать 300 тысяч резервистов в ряды ВС РФ.
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