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«Ростелеком» запустил акцию обмена старых Wi-Fi-роутеров на новые

Сегодня, 05:00
Фото: ПАО «Ростелеком»
Ускорь свой интернет: «Ростелеком» в Свердловской области запустил акцию «Роутер на замену» для клиентов компании.

Предложение стартовало в канун Дня российского интернета, который отмечается 30 сентября. Пользователи могут сдать старые устройства и приобрести новые со скидкой до 40 %.

Провайдер предлагает абонентам обменять свое оборудование на двухдиапазонный оптический терминал или FTTB-маршрутизатор. Скорость услуги «Домашний интернет» по сигналу Wi-Fi составит до 1 Гбит/с.*

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»:

Наша компания проводит масштабную работу по замене оборудования, которое находится в аренде у клиентов. Новая линейка оптических терминалов и FTTB-маршрутизаторов соответствует всем требованиям, предъявляемым к современным устройствам. Специалисты "Ростелекома" готовы бесплатно демонтировать старое оборудование, а также доставить и настроить новое. Двухдиапазонные роутеры могут транслировать Сеть Wi-Fi на частоте 5 ГГц. Они позволяют пользоваться беспроводным интернетом с телефонов, планшетов, на телевизорах с функцией SMART практически с той же скоростью, как при подключении по проводу.

«Ростелеком» может заменить следующие модели роутеров:

  • Оптические (PON) терминалы (модели: PSG-590, Ericsson T073G-HGU, Eltex NTP-RG-1402G-W, RON RFT 620, Eltex NTU-RG-1402G-W);
  • Маршрутизаторы FTTB (модели: D-Link DIR-615, Sagemcom Fast 1744 v4, ZTE ZXHN H118N, SNR-CPE-W4N, Sagemcom Fast 2804)

Оставить заявку на замену оборудования можно по телефону: 8 800 1000 800 (звонок бесплатный). Акция продлится до 30 ноября 2022 года. Подробную информацию о предложении можно найти на официальном сайте компании.

* При подключении тарифного плана со скоростью до 1 Гбит/с.

Фото: ПАО «Ростелеком»
#Юлия Манькова#Общество#Связь#Акция#Ростелеком
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