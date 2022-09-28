«Ростелеком» запустил акцию обмена старых Wi-Fi-роутеров на новые

Предложение стартовало в канун Дня российского интернета, который отмечается 30 сентября. Пользователи могут сдать старые устройства и приобрести новые со скидкой до 40 %.
Провайдер предлагает абонентам обменять свое оборудование на двухдиапазонный оптический терминал или FTTB-маршрутизатор. Скорость услуги «Домашний интернет» по сигналу Wi-Fi составит до 1 Гбит/с.*
Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»:
Наша компания проводит масштабную работу по замене оборудования, которое находится в аренде у клиентов. Новая линейка оптических терминалов и FTTB-маршрутизаторов соответствует всем требованиям, предъявляемым к современным устройствам. Специалисты "Ростелекома" готовы бесплатно демонтировать старое оборудование, а также доставить и настроить новое. Двухдиапазонные роутеры могут транслировать Сеть Wi-Fi на частоте 5 ГГц. Они позволяют пользоваться беспроводным интернетом с телефонов, планшетов, на телевизорах с функцией SMART практически с той же скоростью, как при подключении по проводу.
«Ростелеком» может заменить следующие модели роутеров:
Оставить заявку на замену оборудования можно по телефону: 8 800 1000 800 (звонок бесплатный). Акция продлится до 30 ноября 2022 года. Подробную информацию о предложении можно найти на официальном сайте компании.
* При подключении тарифного плана со скоростью до 1 Гбит/с.