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Стали известны результаты референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

Сегодня, 10:25
Фото: 1MI
Референдумы в ЛНДР, Запорожской и Херсонской областей признаны состоявшимися. Парламент России примет решение по итогам на сессии 3–4 октября.

В непризнанных республиках ДНР и ЛНР, а также в Запорожье и Херсонской области подвели итоги референдумов. Большинство проголосовало за присоединение к России.
Избирательные комиссии ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей подвели результаты голосования на референдуме.  

Результаты голосования по вопросу присоединения к России (после обработки всех бюллетеней):

  • Запорожская область. За вхождение в РФ проголосовали 93,11% избирателей;
  • Херсонская область — 87,05%;
  • ЛНР — 98,42%;
  • ДНР — 99,23%.

По данным местного ЦИК, общая явка в ДНР составила 97,51% избирателей. ЛНР — 92,6%, в Херсонской области — 76,86%, а в Запорожье — 85,4%.

Принятое решение спасает миллионы людей от геноцида. Даёт возможность НАМ ВМЕСТЕ строить планы на будущее, — отметил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламент скорректирует план работы для принятия решений по итогам референдумов, пленарные заседания пройдут 3 и 4 октября, добавил Вячеслав Володин. Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов в состав России 4 октября, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко. После утверждения решения, документы уходят на подпись президенту страны Владимиру Путину.

С 23 по 27 сентября 2022 года прошли референдумы в непризнанных республиках ДНР и ЛНР, а также на территориях контролируемых войсками РФ Запорожской и Херсонской областей. Избиратели высказывались за или против вхождения этих территорий в состав России.

#Федор Быстров#Россия#Вячеслав Володин#ДНР и ЛНР#Референдум#Голосование#Политика
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