Стали известны результаты референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

С 23 по 27 сентября 2022 года прошли референдумы в непризнанных республиках ДНР и ЛНР, а также на территориях контролируемых войсками РФ Запорожской и Херсонской областей. Избиратели высказывались за или против вхождения этих территорий в состав России.