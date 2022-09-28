Стали известны результаты референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

В непризнанных республиках ДНР и ЛНР, а также в Запорожье и Херсонской области подвели итоги референдумов. Большинство проголосовало за присоединение к России.
Избирательные комиссии ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей подвели результаты голосования на референдуме.
Результаты голосования по вопросу присоединения к России (после обработки всех бюллетеней):
По данным местного ЦИК, общая явка в ДНР составила 97,51% избирателей. ЛНР — 92,6%, в Херсонской области — 76,86%, а в Запорожье — 85,4%.
Принятое решение спасает миллионы людей от геноцида. Даёт возможность НАМ ВМЕСТЕ строить планы на будущее, — отметил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Парламент скорректирует план работы для принятия решений по итогам референдумов, пленарные заседания пройдут 3 и 4 октября, добавил Вячеслав Володин. Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов в состав России 4 октября, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко. После утверждения решения, документы уходят на подпись президенту страны Владимиру Путину.
С 23 по 27 сентября 2022 года прошли референдумы в непризнанных республиках ДНР и ЛНР, а также на территориях контролируемых войсками РФ Запорожской и Херсонской областей. Избиратели высказывались за или против вхождения этих территорий в состав России.