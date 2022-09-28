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Свердловчанин убил тюменца и утопил тело в болоте

Сегодня, 09:06
Фото: 1MI
35-летний житель Свердловской области подозревается в убийстве своего коллеги - мужчины из Тюмени.

Тело убитого водолазы нашли в болоте в конце лета. Следствие полагает, что в июле, находясь рядом с деревней Второсалинская Вагайского района во время очистки ЛЭП от растительности между ранее судимыми свердловским бригадиром и 45-летним рабочим случилась ссора. Об этом сообщается в управлении Следственного Комитета России по Тюменской области.

В результате конфликта разъяренный мужчина выстрелил в потерпевшего из обреза охотничьего ружья. Тот скончался на месте. Злоумышленник привязал к телу коллеги груз и утопил его в болоте.

Далее он уехал из региона, попытавшись скрыться от правосудия. Но его задержали.

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#Криминал#Новости УрФО#Убийство#Коллега#Уголовное дело#Елена Озерова
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