Свердловчанин убил тюменца и утопил тело в болоте

Тело убитого водолазы нашли в болоте в конце лета. Следствие полагает, что в июле, находясь рядом с деревней Второсалинская Вагайского района во время очистки ЛЭП от растительности между ранее судимыми свердловским бригадиром и 45-летним рабочим случилась ссора. Об этом сообщается в управлении Следственного Комитета России по Тюменской области.