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Теплотрассу на Вагонке в Нижнем Тагиле отремонтируют за 15,8 миллиона рублей

Сегодня, 13:01
Фото: 1MI
Найден подрядчик для ремонта теплотрассы от дома № 1 по улице Энтузиастов до дома № 36 по улице Орджоникидзе. Стоимость работ составит 15,8 миллиона рублей.

Заказчиком тендера выступало Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго-НТ». Максимальная цена контракта составляла 15,8 миллиона рублей. На аукцион заявилась только одна компания — ООО «Стройтех НТ», с ней и будет заключен договор подряда.

Ремонт тепловой сети трубопровода диаметром 530 миллиметров необходимо окончить до 22 ноября 2022 года. В документации отмечается, что работы будут проходить в стесненных условиях: вблизи объекта интенсивное движение городского транспорта и пешеходов, рядом расположены объекты капитального строительства и зеленые насаждения.

Фото: Проектная документация

У подрядчика должны быть необходимые для ремонта спецтехника, оборудование и приспособления. Использоваться могут только материалы, произведенные не ранее 2022 года. Работы будут проводиться поэтапно, а по завершению строители должны вывезти мусор и благоустроить территорию.

Согласно документации, после снятия асфальта и демонтажа четырех тепловых камер днище теплотрассы зальют монолитным железобетоном. А после монтажа новых труб, траншеи засыпят щебнем и грунтом. Гарантия на выполненные работы составит не менее двух лет.

ООО «Стройтех НТ» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в июне 2020 года, руководителем является Анна Пыстогова. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий. Согласно открытым данным, организация ранее не заключала госконтрактов.

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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Вагонка#Теплотрасса#Ремонт#Спарк#Горэнерго
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