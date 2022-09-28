Теплотрассу на Вагонке в Нижнем Тагиле отремонтируют за 15,8 миллиона рублей

У подрядчика должны быть необходимые для ремонта спецтехника, оборудование и приспособления. Использоваться могут только материалы, произведенные не ранее 2022 года. Работы будут проводиться поэтапно, а по завершению строители должны вывезти мусор и благоустроить территорию.