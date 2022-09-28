Теплотрассу на Вагонке в Нижнем Тагиле отремонтируют за 15,8 миллиона рублей

Заказчиком тендера выступало Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго-НТ». Максимальная цена контракта составляла 15,8 миллиона рублей. На аукцион заявилась только одна компания — ООО «Стройтех НТ», с ней и будет заключен договор подряда.
Ремонт тепловой сети трубопровода диаметром 530 миллиметров необходимо окончить до 22 ноября 2022 года. В документации отмечается, что работы будут проходить в стесненных условиях: вблизи объекта интенсивное движение городского транспорта и пешеходов, рядом расположены объекты капитального строительства и зеленые насаждения.
У подрядчика должны быть необходимые для ремонта спецтехника, оборудование и приспособления. Использоваться могут только материалы, произведенные не ранее 2022 года. Работы будут проводиться поэтапно, а по завершению строители должны вывезти мусор и благоустроить территорию.
Согласно документации, после снятия асфальта и демонтажа четырех тепловых камер днище теплотрассы зальют монолитным железобетоном. А после монтажа новых труб, траншеи засыпят щебнем и грунтом. Гарантия на выполненные работы составит не менее двух лет.
ООО «Стройтех НТ» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в июне 2020 года, руководителем является Анна Пыстогова. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий. Согласно открытым данным, организация ранее не заключала госконтрактов.