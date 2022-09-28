ТОП-10 вакансий Нижнего Тагила с зарплатой от 100 тысяч рублей

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле открыто 1,7 тысячи вакансий, причем 13% из них предлагают заработную плату от 100 тысяч рублей. Об этом сообщили изданию TagilCity.ru в пресс-службе HH.RU.
В большей части вакансий работодатели требуют от будущих сотрудников опыт работы, а также высшее образование. При этом для стоматолога, менеджера, хирурга, начальника, сварщика и руководителей отдела логистики и строительного проекта опыт работы не указан. Занятость на каждой из вакансий предлагается полная, а некоторые работодатели предлагают командировки.
Напомним, в Свердловской области на сегодняшний день открыто в общей сложности 33 тысячи вакансий. Примерная конкуренция, по данным специалистов, составляет около 4 резюме на одно место. При этом в некоторых отраслях наблюдается кадровый голод. Кроме того, специалист отмечает, что в ближайшие несколько месяцев из-за частичной мобилизации число вакансий может снизиться, так как HR-специалистам придется перестраивать работу под новые условия.