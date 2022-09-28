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ТОП-10 вакансий Нижнего Тагила с зарплатой от 100 тысяч рублей

Сегодня, 08:42
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле 13% вакансий предлагают зарплату от 100 тысяч рублей

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий Нижнего Тагила составили специалисты сайта по поиску работы HH.RU, основываясь на объявлениях от работодателей.

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле открыто 1,7 тысячи вакансий, причем 13% из них предлагают заработную плату от 100 тысяч рублей. Об этом сообщили изданию TagilCity.ru в пресс-службе HH.RU.

Самые высокие зарплаты в Нижнем Тагиле предлагаются:

  • 1 место — директор металлургического производства (от 150 тысяч рублей на руки) — опыт руководящих должностей требуется от 5 лет;
  • 2 место — прораб общестроительных работ (от 140 до 200 тысяч рублей на руки) — необходим опыт работы в сфере строительства от 5 лет;
  • 3 место — руководитель отдела IT (от 125 тысяч рублей на руки) — нужен опыт от 2-х лет.
  • 4 место — стоматолог, которому готовы ежемесячно платить по 120 тысяч рублей на руки;
  • 5 место — менеджер по продажам с зарплатой от 50 до 200 тысяч рублей на руки;
  • 6 место — хирург, который сможет получать по 100 тысяч рублей на руки;
  • 7 место — начальник направления в проектный офис с заработком от 100 тысяч рублей на руки;
  • 8 место — сварщик-аргонщик, который сможет получать зарплату в размере от 80 до 150 тысяч рублей на руки;
  • 9 место — руководитель отдела логистики (от 100 тысяч рублей до вычета налогов);
  • 10 место — руководитель строительного проекта (от 100 тысяч рублей до вычета налогов).

В большей части вакансий работодатели требуют от будущих сотрудников опыт работы, а также высшее образование. При этом для стоматолога, менеджера, хирурга, начальника, сварщика и руководителей отдела логистики и строительного проекта опыт работы не указан. Занятость на каждой из вакансий предлагается полная, а некоторые работодатели предлагают командировки.

Напомним, в Свердловской области на сегодняшний день открыто в общей сложности 33 тысячи вакансий. Примерная конкуренция, по данным специалистов, составляет около 4 резюме на одно место. При этом в некоторых отраслях наблюдается кадровый голод. Кроме того, специалист отмечает, что в ближайшие несколько месяцев из-за частичной мобилизации число вакансий может снизиться, так как HR-специалистам придется перестраивать работу под новые условия.

Эксперт оценила влияние частичной мобилизации на рынок труда Свердловской области
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