Труп мужчины найден в квартире одного из домов в Березовском

В среду, 28 сентября в 9.40 местного времени на отдел полиции зафиксировал сообщение о смерти пожилого мужчины. Труп был найден в квартире на ул. Толбухина в Березовском. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
О находке сообщили сотрудники скорой помощи. Силовики обнаружили по месту происшествия среди прочего газовую колонку. По одной из версий мужчина 1960 года рождения мог отравиться газом. Обстоятельства гибели хозяина квартиры устанавливают оперативники следственного отдела СУ СК Свердловской области в Березовском. Тело умершего отправлено на экспертизу. Окончательную причину смерти установит судмедэксперт.