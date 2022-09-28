Труп мужчины найден в квартире одного из домов в Березовском

В среду, 28 сентября в 9.40 местного времени на отдел полиции зафиксировал сообщение о смерти пожилого мужчины. Труп был найден в квартире на ул. Толбухина в Березовском. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.