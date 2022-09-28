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Указ о старте осеннего призыва в армию подписал Евгений Куйвашев

Сегодня, 07:13
Фото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о старте ежегодного весеннего призыва в армию, а также создании призывной комиссии.

Председателем комиссии станет сам Евгений Куйвашев. Также в ее состав вошли и.о заместителя губернатора Азат Салихов, и. о. министра общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, врио военного комиссара региона Сергей Чирков, члены правительства, врачи-специалисты медицинских комиссий.

Старт осеннего призыва запланирован на 1 октября. Он завершится 31 декабря. Решения о годности к службе будут приниматься на основании заключений врачей. При наличии спорных вопросов молодые люди могут быть направлены на контрольное освидетельствование. Оно проводится в центре военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Свердловской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что солдаты-срочники не будут направляться для участия в специальной военной операции. Ожидается, что в рамках осеннего призыва в армию пойдут около 3 тысяч человек.

#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Армия#Призыв#Срочная служба#Военные#Евгений Куйвашев
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