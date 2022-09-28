Указ о старте осеннего призыва в армию подписал Евгений Куйвашев

Председателем комиссии станет сам Евгений Куйвашев. Также в ее состав вошли и.о заместителя губернатора Азат Салихов, и. о. министра общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, врио военного комиссара региона Сергей Чирков, члены правительства, врачи-специалисты медицинских комиссий.
Старт осеннего призыва запланирован на 1 октября. Он завершится 31 декабря. Решения о годности к службе будут приниматься на основании заключений врачей. При наличии спорных вопросов молодые люди могут быть направлены на контрольное освидетельствование. Оно проводится в центре военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Свердловской области.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что солдаты-срочники не будут направляться для участия в специальной военной операции. Ожидается, что в рамках осеннего призыва в армию пойдут около 3 тысяч человек.