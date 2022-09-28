В Нижнем Тагиле культурный центр «Дом Окуджавы» готовится к открытию

Бард жил в «Доме подрядчика Белова», признанного объектом культурного наследия. Во время работы сотрудники компании ООО «Инвестпром» поменяли стропила кровли из дерева, реконструировали фрагменты кладки фасада, обновили водосточную систему, прибрались в подвале, заменили проемы — и дверные, и оконные. Внешнюю часть дома украсит LED-подсветка.
Директор по строительству Галина Дубровина рассказала, что получившееся в Нижнем Тагиле место станет современным пространством для взаимодействия «в исторической оправе».
Действительно, дом Булата Окуджавы станет не просто музеем в привычном понимании этого слова, но настоящей интерактивной площадкой: посетители смогут посидеть на кухне, послушать виниловые пластинки с голосом барда, взять книгу для чтения, сообщает Администрация Нижнего Тагила.
Мэр города Владислав Пинаева оценил результат проделанных работ. С его слов, теперь в культурном центре необходимо провести все намеченные проекты, среди которых — квартирник с обязательным чаепитием в день открытия дома. Позже в музей планируют приглашать различных артистов.