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В Нижнем Тагиле культурный центр «Дом Окуджавы» готовится к открытию

Сегодня, 03:53
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Дом, в котором жил знаменитый поэт Булат Окуджава в 30-х годах прошлого века, начали реконструировать в ноябре 2021-го. Работы завершатся торжественным открытием культурного центра в Нижнем Тагиле в конце октября.

Бард жил в «Доме подрядчика Белова», признанного объектом культурного наследия. Во время работы сотрудники компании ООО «Инвестпром» поменяли стропила кровли из дерева, реконструировали фрагменты кладки фасада, обновили водосточную систему, прибрались в подвале, заменили проемы — и дверные, и оконные. Внешнюю часть дома украсит LED-подсветка.

Директор по строительству Галина Дубровина рассказала, что получившееся в Нижнем Тагиле место станет современным пространством для взаимодействия «в исторической оправе».

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Действительно, дом Булата Окуджавы станет не просто музеем в привычном понимании этого слова, но настоящей интерактивной площадкой: посетители смогут посидеть на кухне, послушать виниловые пластинки с голосом барда, взять книгу для чтения, сообщает Администрация Нижнего Тагила.

Мэр города Владислав Пинаева оценил результат проделанных работ. С его слов, теперь в культурном центре необходимо провести все намеченные проекты, среди которых — квартирник с обязательным чаепитием в день открытия дома. Позже в музей планируют приглашать различных артистов.

#Анна Варнакина#Свободное время#Нижний Тагил#Касается каждого#Владислав Пинаев#Реставрация#Открытие#Поэт#Бард#Булат Окуджава
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