В Нижнем Тагиле культурный центр «Дом Окуджавы» готовится к открытию

Мэр города Владислав Пинаева оценил результат проделанных работ. С его слов, теперь в культурном центре необходимо провести все намеченные проекты, среди которых — квартирник с обязательным чаепитием в день открытия дома. Позже в музей планируют приглашать различных артистов.