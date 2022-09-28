В Нижнем Тагиле начался капремонт гидроузла Верхне-Выйского водохранилища

Специалисты также восстанавливают Черноисточинское водохранилище. Это второй источник питьевой воды для Нижнего Тагила. В настоящее время идёт очистка от донных отложений первого участка водохранилища со стороны реки Чауж и Ушковской канавы. За два с половиной месяца с помощью земснаряда поднято более 160 тысяч кубометров ила. Работы запланированы до наступления холодов.