В Нижнем Тагиле начался капремонт гидроузла Верхне-Выйского водохранилища

До 2026 года гидроузел будет капитально отремонтирован. Сейчас идет устройство технического проезда. В декабре начнут земляные и каменные работы. Монтаж железобетонных и металлических конструкций завершится до 2025 года. Также будут отремонтированы водосброс, мост, отводящий канал.
До 2026 года на капремонт ГТС Верхне-Выйского водохранилища планируется направить более 200 миллионов рублей из областного бюджета, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Специалисты также восстанавливают Черноисточинское водохранилище. Это второй источник питьевой воды для Нижнего Тагила. В настоящее время идёт очистка от донных отложений первого участка водохранилища со стороны реки Чауж и Ушковской канавы. За два с половиной месяца с помощью земснаряда поднято более 160 тысяч кубометров ила. Работы запланированы до наступления холодов.
Зимой высушенный ил будет вывезен для использования при благоустройстве города. Сбор донных отложений продолжат по весне. Всего со дна будет поднято 500 тысяч кубометров ила. Полностью завершить работы по очистке водного объекта планируют осенью 2023 года.
Комплексный план по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ были утверждены губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в 2016 году. Основные затраты несли муниципальный и региональный бюджеты. На федеральном уровне доказана необходимость проведения очистки ложа Черноисточинского водохранилища. Получено одобрение Федерального агентства водных ресурсов. С 2020 года средства на экологическую реабилитацию Черноисточинского водохранилища выделяются из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология». Общая стоимость проекта — более 440 миллионов рублей.
Первые гидротехнические объекты на реке Выя были построены в 1946 году. В 1961 году закончена девятилетняя реконструкция Верхне-Выйского ГТС. В последующие полвека на гидроузле проводились только обслуживание и текущий ремонт.