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В Нижнем Тагиле выпал первый снег

Сегодня, 04:02
Фото: TagilCity.ru
Сегодня, 28 сентября, в Нижнем Тагиле выпал первый снег. Осадки увидели на Вые и в других частях города.

Ранним утром тагильчане заметили низкую температуру воздуха и осадки. Снежное покрывало лежит на автомобилях и опавшей листве. Редакции TagilCity.ru прислали фотографии с Выи.

У нас ещё и -12 на градуснике показывает, — рассказала жительница Нижнего Тагила.
Фото: TagilCity.ru

Также фотографиями первого снега люди делятся в социальных сетях.

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Фото: Александр Горбушов

Синоптики Gismeteo обещают чёрный лёд на городских дорогах до конца текущего месяца: с 28 сентября по 1 октября. Среднесуточная температура воздуха на ближайшие дни составит -1...-2 градуса Цельсия. Завтра и послезавтра (29-30 сентября) прогнозируют ветер с порывами 9-10 м/с.

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Ранее белая пелена покрыла пригород Нижнего Тагила. Так, снег выпал в поселке Уралец и на горе Белой.

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