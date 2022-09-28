В Нижнем Тагиле выпал первый снег

Ранним утром тагильчане заметили низкую температуру воздуха и осадки. Снежное покрывало лежит на автомобилях и опавшей листве. Редакции TagilCity.ru прислали фотографии с Выи.
У нас ещё и -12 на градуснике показывает, — рассказала жительница Нижнего Тагила.
Также фотографиями первого снега люди делятся в социальных сетях.
Первый снег в «Городе трудовой доблести» — Нижний Тагил, — опубликовал Александр Г.
Синоптики Gismeteo обещают чёрный лёд на городских дорогах до конца текущего месяца: с 28 сентября по 1 октября. Среднесуточная температура воздуха на ближайшие дни составит -1...-2 градуса Цельсия. Завтра и послезавтра (29-30 сентября) прогнозируют ветер с порывами 9-10 м/с.
Ранее белая пелена покрыла пригород Нижнего Тагила. Так, снег выпал в поселке Уралец и на горе Белой.