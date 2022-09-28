В Нижний Тагил вернется тепло в начале октября

В четверг, 29 сентября, в Нижнем Тагиле ожидается до +4 градусов тепла и солнечная погода. 30 сентября днем потеплеет до +5 градусов, а 1 октября до +6 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.
Воскресенье, 2 октября, в Нижний Тагила придут теплые температуры. Днем воздух нагреется до +11 градусов, а в понедельник, 3 октября, ожидается до +16 градусов.
Во вторник и среду за окном будет стоять примерно +18 и +15 градусов соответственно. В четверг и пятницу (6 и 7 октября) в Нижнем Тагиле днем будет до +15 градусов тепла.