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В Нижний Тагил вернется тепло в начале октября

Сегодня, 14:49
В Нижнем Тагиле начало октября будет теплым. На неделе воздух может нагреться до +18 градусов.

В четверг, 29 сентября, в Нижнем Тагиле ожидается до +4 градусов тепла и солнечная погода. 30 сентября днем потеплеет до +5 градусов, а 1 октября до +6 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.

Воскресенье, 2 октября, в Нижний Тагила придут теплые температуры. Днем воздух нагреется до +11 градусов, а в понедельник, 3 октября, ожидается до +16 градусов.

Во вторник и среду за окном будет стоять примерно +18 и +15 градусов соответственно. В четверг и пятницу (6 и 7 октября) в Нижнем Тагиле днем будет до +15 градусов тепла.

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#Елена Озерова#Погода#Нижний Тагил#Тепло#Солнце
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