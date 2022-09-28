Жители Нижнего Тагила смогут увидеть разрушающий стереотипы сериал о «старости»

1 октября, в Международный день пожилых людей, в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера документального сериала «Дедлайн», который снял директор Свердловской киностудии Евгений Григорьев. Производством занимается кинокомпания «Первое кино» при поддержке Института развития интернета. Онлайн-площадка доступна для россиян, в том числе жителей Нижнего Тагила.
Сериал «Дедлайн» — настоящий вызов стереотипам о людях в возрасте 60+. Принято считать, что пенсионеры уже отжили свое и сделали все возможное. Но каждый из них говорит, что после 60 жизнь не заканчивается, а возраст — всего лишь цифра в паспорте. Пожилые люди работают, путешествуют, воспитывают внуков или делают пластические операции. Главное — радуются каждому дню и не расстаются со своими мечтами.
Режиссер документального сериала «Дедлайн» Евгений Григорьев признается, что задумка пришла к нему после личных размышлений о старости. С помощью шагнувшей вперед медицины людям в XXI веке отведено больше десятилетий. Однако до сих пор нет ответа на вопрос: как прожить молодость, чтобы третий возраст стал периодом новых возможностей.
И мы пока не очень понимаем как прожить эти внезапные «лишние» годы: как нужно жить в 20, в 30, в 40, чтобы третий возраст стал временем новых возможностей. Раньше фразу «в душе я всегда молодой», я воспринимал как некую фигуру речи, а теперь думаю, что каждый человек — он, по сути своей, действительно «вечно молодой», — говорит Евгений Григорьев.
Создатели сериала собрали необычные истории людей старше 65 лет. Действие разворачивается в агентстве для пожилых моделей, где авторы и подобрали героев, которые предпочли оригинальную старость. Так, в съемках приняла участие Маргарита Никулина — женщина, комплексовавшая в детстве из-за внешности, сейчас работает моделью. И достаточно успешно — Маргарита нередко попадала на обложки глянцевых журналов. При этом она не делает омолаживающих процедур и не красит волосы — лишь посещает фитнес-зал для поддержания формы.
Еще один герой, Виктор Сосновцев, на седьмом десятке продолжает заниматься творчеством. Его картины выставляет модный клуб «Ровесник» в Москве. Также мужчина мастерит глиняные поделки, снимается для рекламных роликов, а в новогодние праздники перевоплощается в Деда Мороза. При этом активную жизненную позицию он сохраняет, несмотря на трудности: из-за обмана недобросовестного застройщика мужчина ютиться в маленькой захламленной квартире.
Подобных историй, развевающих стереотипы о скучной старости, в сериале «Дедлайн» много. В картине снялись создатель модельного агентства для пожилых Игорь Гавар, модель без комплексов Антонина Медведева, подиумный герой Борис Кудряшов, поклонник поэзии Серебряного века Юрий Тарасов, а также Ирина Беляшова, которая в 74 года стала стендапером. Каждый из них — доказательство того, что жизнь после 60 так же насыщенна, как и ранее. В ней есть место красоте, сексу, искусству и новым свершениям.
Жизнь людей в преклонном возрасте обсуждается мало, постепенно обрастая стереотипами, отмечает генеральный директор МТС Медиа/KION, продюсер Игорь Мишин. Создатели же сериала, с его слов, тонко повергают сомнению популярные суждения о старости.
Для нас в онлайн-кинотеатре KION важно расширять горизонт тем и идей, с которыми мы выходим к зрителям, а также давать площадку для высказывания неординарным героям, — рассказал Игорь Мишин.
Ошибочные стереотипы о старшем поколении нередко формирует и кино, герои же проекта KION доказывают обратное, добавила продюсер Ангелина Ашман.
Герои нашего проекта показывают, что нужно уметь наслаждаться жизнью. Также мне нравится, что проект разрушает стереотипы вокруг людей 60+. В кино их показывают чаще всего угасающими и чуждыми современности. Это неправда, очень вредное убеждение, будто обязывающее каждого после определенного возраста забыть о каких-либо амбициях. Каждый герой нашего сериала — типичен и уникален, представляет свой взгляд на «старость», где есть место любви, счастью и личностному росту, — поделилась Ангелина Ашман.