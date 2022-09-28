Жители Нижнего Тагила смогут увидеть разрушающий стереотипы сериал о «старости»

Подобных историй, развевающих стереотипы о скучной старости, в сериале «Дедлайн» много. В картине снялись создатель модельного агентства для пожилых Игорь Гавар, модель без комплексов Антонина Медведева, подиумный герой Борис Кудряшов, поклонник поэзии Серебряного века Юрий Тарасов, а также Ирина Беляшова, которая в 74 года стала стендапером. Каждый из них — доказательство того, что жизнь после 60 так же насыщенна, как и ранее. В ней есть место красоте, сексу, искусству и новым свершениям.