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12-летняя девочка пострадала в ДТП с двумя иномарками в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:00
Фото: отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»
Утром, 29 августа в результат ДТП по ул. 7 Ноября в Нижнем Тагиле пострадала 12-летняя пассажирка внедорожника.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 29 сентября на ул. 7 Ноября в Нижнем Тагиле. На перекрестке столкнулись Renault Duster и Iran Khodro Samand. В результате ДТП пострадала 12-летняя пассажирка внедорожника. Об этом сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Дознаватели установили,​ что водитель автомобиля Renault выезжая со второсnепенной дороги допустил столкновение с седаном Khodro Samand.

Пострадавший в ДТП ребенок госпитализирован в детскую центральную больницу Нижнего Тагила. Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга.

На водителя Renault составлен административный протокол  за нарушение ПДД. По факту происшествия проводится проверка.

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#Федор Быстров#Криминал#ДТП#Нижний Тагил#Авария#ДТП с участием детей#Детская городская больница
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