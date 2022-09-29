12-летняя девочка пострадала в ДТП с двумя иномарками в Нижнем Тагиле

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 29 сентября на ул. 7 Ноября в Нижнем Тагиле. На перекрестке столкнулись Renault Duster и Iran Khodro Samand. В результате ДТП пострадала 12-летняя пассажирка внедорожника. Об этом сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».