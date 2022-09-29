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12-летняя школьница из Алапаевска установила мировой рекорд в поднятии гири

Сегодня, 17:14
Виталина Демина из Алапаевска занимается гиревым спортом почти год. За это время девочка уже имеет в своей копилке восемь побед. Тренером юной рекордсменки является священник городского храма .

Школьница тренируется каждый день. Летом Виталина получила первый разряд по гиревому спорту. До этого девочка занималась волейболом, пишет «КП-Екатеринбург»

Идея поставить рекорд девочке пришла после того, как тренер Александр Шанин поднял 10-килограммовую гирю 5555 раз. В качестве снаряда решили взять гирю весом 6 килограмм. Рекордный подход зафиксировал 1111 поднятий гири. Это достижение размещено на сайте Международной книги рекордов InterRecord.

После отдыха Виталина планирует установить еще один мировой рекорд в поднятии шестикилограммовой гири вверх дном.

Батюшка из Алапаевска идёт на рекорд: он поднял десятикилограммовую гирю 5 555 раз
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#Федор Быстров#Гиревой спорт#Детский спорт#Рекорд#Алапаевск#Спорт
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