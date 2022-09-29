12-летняя школьница из Алапаевска установила мировой рекорд в поднятии гири

Школьница тренируется каждый день. Летом Виталина получила первый разряд по гиревому спорту. До этого девочка занималась волейболом, пишет «КП-Екатеринбург»
Идея поставить рекорд девочке пришла после того, как тренер Александр Шанин поднял 10-килограммовую гирю 5555 раз. В качестве снаряда решили взять гирю весом 6 килограмм. Рекордный подход зафиксировал 1111 поднятий гири. Это достижение размещено на сайте Международной книги рекордов InterRecord.
После отдыха Виталина планирует установить еще один мировой рекорд в поднятии шестикилограммовой гири вверх дном.