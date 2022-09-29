Агентство в Екатеринбурге оштрафовали на 10 млн рублей за покупку персональных данных

Прокуратура выяснила, что законодательство о противодействии коррупции агентством не соблюдалось. С ноября 2019-го по июнь 2021 года директор закупал у одного из банков Свердловской области персональные данные. Действия агентства попали под статью ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ — передача денег от юридического лица в целях удовлетворения интересов компании. Суд назначил штраф суммой 10 миллионов рублей.
Правосудие не обошло стороной исполнительного директора финансово-юридического агентства: ему назначили три года тюрьмы с испытательным сроком в размере четырёх лет.
Директор банка также был осужден. В июле 2022 года суд обвинил руководителя по двум статьям уголовного кодекса, назначив три года и шесть месяцев исправительной колонии строгого режима. Также начальнику был выписан штраф свыше 5 миллионов рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.