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Агентство в Екатеринбурге оштрафовали на 10 млн рублей за покупку персональных данных

Сегодня, 07:13
Фото: 1MI
Финансово-юридическое агентство в Екатеринбурге 2 года покупало данные о клиентах регионального банка: контактную информацию, сумму кредитов и страховых премий. За это его оштрафовали на 10 млн рублей.

Прокуратура выяснила, что законодательство о противодействии коррупции агентством не соблюдалось. С ноября 2019-го по июнь 2021 года директор закупал у одного из банков Свердловской области персональные данные. Действия агентства попали под статью ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ — передача денег от юридического лица в целях удовлетворения интересов компании. Суд назначил штраф суммой 10 миллионов рублей.

Правосудие не обошло стороной исполнительного директора финансово-юридического агентства: ему назначили три года тюрьмы с испытательным сроком в размере четырёх лет.

Директор банка также был осужден. В июле 2022 года суд обвинил руководителя по двум статьям уголовного кодекса, назначив три года и шесть месяцев исправительной колонии строгого режима. Также начальнику был выписан штраф свыше 5 миллионов рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Криминал#Екатеринбург#Персональные данные#Подкуп#Штраф#Суд
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