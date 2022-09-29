Две недели в Екатеринбурге ищут пропавшую девушку

С 15 сентября Елисеева (Котохина) Наталья Ильинична перестала выходить на связь. Две недели о ней ничего неизвестно. Поисковые работы начались в Екатеринбурге.

В ориентировке, опубликованной поисковым отрядом «ЛизаАлерт», сказано, что девушке 29 лет. Рост Натальи составляет 1 метр 65 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие. Во что именно была одета жительница Екатеринбурга в день пропажи никто не знает. Всех, кому что-то известно о судьбе и местонахождении Натальи Елисеевой, просят сообщить информацию по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112. Информационный организатор поисков — Екатерина: 89530530483. ПСО «ЛизаАлерт» сообщает, что для поисков требуется помощь добровольцев. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Читайте также: 82-летнего дедушку с удочками ищут в Березовском 60-летнего свердловчанина ищут уже три дня Пропавшего почти полгода назад пенсионера из Тугулыма разыскивают волонтёры