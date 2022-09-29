Екатеринбург затянуло туманом от горящего торфяника

Автомобилисты жалуются на проблемную дорожную ситуацию. Люди едут по ЕКАД в сторону Полёвского и ничего не видят. В районе Химмаш и по направлению к аэропорту Кольцово в Екатеринбурге также заметили туман. Об этом читатели сообщили Е1.
Причину тумана назвали в МЧС по Свердловской области. Пожарные с понедельника тушат горящий торфяник в районе деревни Большое Седельниково. На месте работают 150 сотрудников ведомства и 24 пожарные машины. Днём спасатели занимаются тушением ручными стволами и перекапыванием торфа (чтобы вода попадала в глубокие слои), а ночью используют торфяные стволы.