Екатеринбург затянуло туманом от горящего торфяника

Автомобилисты жалуются на проблемную дорожную ситуацию. Люди едут по ЕКАД в сторону Полёвского и ничего не видят. В районе Химмаш и по направлению к аэропорту Кольцово в Екатеринбурге также заметили туман. Об этом читатели сообщили Е1.