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Екатеринбуржец дал ответ обвинившей его в вони от собак соседке

Сегодня, 07:37
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга Сергей Тарасенко на в шоу телеканале НТВ ответил своей соседке Марине Семакиной, которая обвинила его в том, что из его дома раздается вонь от 80 собак.

Мужчина подтвердил, что у него живут более 80 животных. Не стал он опровергать и то, что они плохо пахнут и иногда шумят. Все это было озвучено в телепередаче «За гранью».

Там сообщалось, что в 2007 году в своем дворе мужчина открыл питомник. На собаках он ездит в экспедиции, а также бесплатно катает детей из онкологических центров и детских домов.

Соответствующий запах есть. Это из-за того, что я кормлю животных натуральной пищей — замороженной рыбой и хребтами. Но собаки не едят замороженную пищу, поэтому она лежит, подтаивает, и от этого запах, — рассказал Сергей.

При этом он отметил, что за чистотой в вольере, где обитают четвероногие, он следит – чистит его раз в три-четыре дня.

Запах есть, когда происходит чистка. Потому что опил поднимаешь, а запах мочи остается, — сказал он.

Также, по словам мужчины, лаять дрессированным собакам он разрешает лишь до 20.00. Помимо псов, у него есть три коровы, три быка, пять коз, пять овец, баран, индюки, курицы и кролики.

Ранее соседка Сергея Марина Семакина пожаловалась на него в эфире этого же шоу. Она жаловалась на запах и шумы.

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на соседа-собачника на федеральном канале
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