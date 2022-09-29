Электронные табло с погодой и состоянием дорог появятся в Свердловской области

Новые метеопосты и детекторы транспорта появятся на дорогах Свердловской области. К уже имеющимся 50 метеопостам добавятся еще два в Екатеринбургской и один в Нижнетагильской агломерациях. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.касается