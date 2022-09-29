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Электронные табло с погодой и состоянием дорог появятся в Свердловской области

Сегодня, 16:02
Фото: информационный портал Свердловской области
Свердловские водители смогут увидеть на специальных табло актуальную информацию о погодных условиях и состоянии дорожного покрытия. Оборудование появится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Новые метеопосты и детекторы транспорта появятся на дорогах Свердловской области. К уже имеющимся 50 метеопостам добавятся еще два в Екатеринбургской и один в Нижнетагильской агломерациях. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.касается 

Все метеопосты оснащены цифровым табло, на которое выводится информация о погоде и состоянии дороги.

Детектор движения позволяет оценить уровень трафика на дорогах и получить статистику по типам транспорта. Детекторы появятся появятся на транспортных развязках Екатеринбург — аэропорт «Кольцово», Екатеринбург — Полевской, на подъездных путях к Нижнему Тагилу. До конца года общее количество таких устройств на дорогах региона доведут до 31.

На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в  Свердловской области» до конца года будет направлено 341,7 миллиона рублей. Еще 20 миллионов — из регионального.

#Федор Быстров#Дороги#Свердловская область#Дорога#Детектор#Камера видеонаблюдения#Касается каждого
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