Социально-гуманитарная. Например, сертификатом можно оплатить программу «Английский язык». Она позволяет освоить знания о языковых явлениях, дает возможность совершенствовать специальные учебные умения. При помощи нее можно приобщить детей к новому социальному опыту, развить такие качества, как ответственность и активность.

Естественно-научная. По сертификату доступна программа «Эврика». Она позволяет сформировать представления о растениях и животных, дети получают новые знания в области экологии и учатся определять состояние природы вокруг них. Преподаватель рассказывает об экологических проблемах, причинах загрязнения окружающей среды. Программа дает возможность развить самостоятельность и креативность.

Художественная. Одна из программ по сертификату — «Оригами и изодеятельность». С помощью программы ребенок формирует и развивает творческие способности, учится складывать простейшие оригами, развивает конструктивные способности. Программа позволяет развить художественный вкус и совершенствовать культуру труда.

Физкультурно-спортивная. Одна из популярных программ — «Шахматы». Преподаватели рассказывают о шахматных фигурах, свойствах доски для шахмат, объясняют правила игры, историю ее развития. Дети детально изучают возможности каждой из фигур, развивают логическое мышление.

Туристско-краеведческая. Популярна программа — «Спортивный туризм». Большую часть программы составляют практические занятия и общефизическая подготовка. Дети учатся навыкам скалолазания и спортивного ориентирования. Их учат основам техники пешеходного туризма и спортивного ориентирования.