Сертификат является возможностью получить дополнительное образование за счет государства. Оплачивать при помощи сертификата можно кружки по выбору ребенка. К примеру, можно выбрать секцию ближе к дому или той направленности, которая наиболее интересна детям: техника, туризм и т. д.
ПФДО представляет собой систему персонифицированного финансирования дополнительного образования. Она была создана в 2019 и в 2020 годах уже активно применялась. Целью создания системы является предоставление детям возможности обучаться бесплатно, на бюджетные средства, в любой организации Нижнего Тагила, в том числе частной.
Сертификат на оплату кружков и секций предоставляется в электронной форме. Для оформления нужно зарегистрироваться в «Навигаторе». Для авторизированных пользователей открывается вкладка «Получить сертификат».
Какие документы могут потребоваться:
В системе будут представлены адреса организаций, куда нужно будет прийти с документами, чтобы подтвердить информацию о детях, сведения о сертификате и оформить заявку о зачислении средств.
Номинал сертификата представляет собой объем закрепленных за ним средств. Он устанавливается каждым муниципалитетом самостоятельно на весь финансовый год. Чтобы уточнить, какие услуги были оказаны и сколько денег осталось, нужно зайти в личный кабинет.
Деньги на сертификате не получится накопить или вывести наличными. Чтобы выбрать занятия в организациях для ребенка с использованием сертификата, следует зайти на региональный портал «Навигатор».
Ознакомиться с перечнем кружков и секций в Нижнем Тагиле и Свердловской области можно на странице Навигатор дополнительного образования детей Свердловской области (р66.навигатор.дети).
Как выбрать подходящий кружок:
Для удобства поиска родителям можно воспользоваться картой. При ее помощи можно уточнить адрес расположения организации, место кружка помечено особой отметкой. При помощи карты можно узнать, сколько кружков находится в Свердловской области.
В каталоге представлены следующие направленности для Нижнего Тагила и Свердловской области:
Чтобы подробно ознакомиться с предложениями по выбранной программе, можно нажать кнопку «Подробнее». На странице будет указан возраст детей для обучения, возможность записи ребенка с ОВЗ, контакты организации.