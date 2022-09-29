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Как оформить сертификат ПФДО на ребенка в Нижнем Тагиле?

Сегодня, 07:44
Фото: obrnadzor.gov.ru
Как оформить сертификат ПФДО на ребенка в Нижнем Тагиле?
Кружки и секции для детей в Нижнем Тагиле, которые можно оплатить сертификатом, перечислены на портале «Навигатор». В материале представлена информация о том, что такое портал ПФДО и какие программы есть в регионе.

Портал ПФДО в Нижнем Тагиле

Сертификат является возможностью получить дополнительное образование за счет государства. Оплачивать при помощи сертификата можно кружки по выбору ребенка. К примеру, можно выбрать секцию ближе к дому или той направленности, которая наиболее интересна детям: техника, туризм и т. д. 

ПФДО представляет собой систему персонифицированного финансирования дополнительного образования. Она была создана в 2019 и в 2020 годах уже активно применялась. Целью создания системы является предоставление детям возможности обучаться бесплатно, на бюджетные средства, в любой организации Нижнего Тагила, в том числе частной. 

Сертификат на оплату кружков и секций предоставляется в электронной форме. Для оформления нужно зарегистрироваться в «Навигаторе». Для авторизированных пользователей открывается вкладка «Получить сертификат». 

Какие документы могут потребоваться:

  • паспорт;
  • свидетельство о рождении несовершеннолетнего. 

В системе будут представлены адреса организаций, куда нужно будет прийти с документами, чтобы подтвердить информацию о детях, сведения о сертификате и оформить заявку о зачислении средств.

Портал ПФДО в Нижнем Тагиле
Фото: р66.навигатор.дети

Номинал сертификата дополнительного образования в Нижнем Тагиле на 2022–2023 год

Номинал сертификата представляет собой объем закрепленных за ним средств. Он устанавливается каждым муниципалитетом самостоятельно на весь финансовый год. Чтобы уточнить, какие услуги были оказаны и сколько денег осталось, нужно зайти в личный кабинет.

Деньги на сертификате не получится накопить или вывести наличными. Чтобы выбрать занятия в организациях для ребенка с использованием сертификата, следует зайти на региональный портал «Навигатор». 

Номинал сертификата дополнительного образования в Нижнем Тагиле на 2022–2023 год
Фото: р66.навигатор.дети

Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?

Ознакомиться с перечнем кружков и секций в Нижнем Тагиле и Свердловской области можно на странице Навигатор дополнительного образования детей Свердловской области (р66.навигатор.дети)

Как выбрать подходящий кружок:

  • зайти на страницу «Навигатора» по Свердловской области;
  • выбрать каталог, который расположен с левой стороны сайта;
  • указать необходимый муниципалитет и район;
  • выбрать организатора и направление;
  • определить тип программы и возраст ребенка;
  • установить способ оплаты (сертификатом или любую форму оплаты);
  • уточнить наличие ОВЗ (в последней колонке). 

Для удобства поиска родителям можно воспользоваться картой. При ее помощи можно уточнить адрес расположения организации, место кружка помечено особой отметкой. При помощи карты можно узнать, сколько кружков находится в Свердловской области.  

Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?
Фото: р66.навигатор.дети/on-map

В каталоге представлены следующие направленности для Нижнего Тагила и Свердловской области:

  1. Социально-гуманитарная. Например, сертификатом можно оплатить программу «Английский язык». Она позволяет освоить знания о языковых явлениях, дает возможность совершенствовать специальные учебные умения. При помощи нее можно приобщить детей к новому социальному опыту, развить такие качества, как ответственность и активность. 
  2. Естественно-научная. По сертификату доступна программа «Эврика». Она позволяет сформировать представления о растениях и животных, дети получают новые знания в области экологии и учатся определять состояние природы вокруг них. Преподаватель рассказывает об экологических проблемах, причинах загрязнения окружающей среды. Программа дает возможность развить самостоятельность и креативность. 
  3. Художественная. Одна из программ по сертификату — «Оригами и изодеятельность». С помощью программы ребенок формирует и развивает творческие способности, учится складывать простейшие оригами, развивает конструктивные способности. Программа позволяет развить художественный вкус и совершенствовать культуру труда. 
  4. Физкультурно-спортивная. Одна из популярных программ — «Шахматы». Преподаватели рассказывают о шахматных фигурах, свойствах доски для шахмат, объясняют правила игры, историю ее развития. Дети детально изучают возможности каждой из фигур, развивают логическое мышление. 
  5. Туристско-краеведческая. Популярна программа — «Спортивный туризм». Большую часть программы составляют практические занятия и общефизическая подготовка. Дети учатся навыкам скалолазания и спортивного ориентирования. Их учат основам техники пешеходного туризма и спортивного ориентирования. 
  6. Техническая. Интересное направление — «Образовательная робототехника». Целью программы является формирование навыков в сфере технического проектирования и моделирования, интереса к робототехнике. Дети знакомятся с основами алгоритмизации и программирования, получают навыки работы на компьютере. 

Чтобы подробно ознакомиться с предложениями по выбранной программе, можно нажать кнопку «Подробнее». На странице будет указан возраст детей для обучения, возможность записи ребенка с ОВЗ, контакты организации.

Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?
Фото: https://р66.навигатор.дети/directivities
#Школьник#Дополнительное образование
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