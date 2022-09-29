Лихача на отечественном автомобиле лишат прав на 16 лет за погоню под Сухим Логом

Сотрудники дорожной полиции находились на дежурстве во время того, как захотели остановить водителя отечественного автомобиля. Тот не стал выполнять требования правоохранителей и попытался скрыться.
Уходя от ДПС, 31-летний уралец собирал «букет» правонарушений: выезд на встречную полосу движения, превышение скорости, создание аварийной обстановки на дороге и других. 14 нарушений ПДД оставили водителя без прав на 16 лет.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что для поимки «шумахера» были привлечены сотрудники Росгвардии. Наличие алкогольного или иного опьянения будет известно после проведения экспертизы.