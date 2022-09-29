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Лихача на отечественном автомобиле лишат прав на 16 лет за погоню под Сухим Логом

Сегодня, 04:29
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
Мужчина решил не выполнять требования полицейских, которые дежурили в деревне Сергуловка под Сухим Логом, и инициировал погоню. В результате — 14 нарушений ПДД и лишение водительских прав сроком на 16 лет.

Сотрудники дорожной полиции находились на дежурстве во время того, как захотели остановить водителя отечественного автомобиля. Тот не стал выполнять требования правоохранителей и попытался скрыться.

Уходя от ДПС, 31-летний уралец собирал «букет» правонарушений: выезд на встречную полосу движения, превышение скорости, создание аварийной обстановки на дороге и других. 14 нарушений ПДД оставили водителя без прав на 16 лет.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что для поимки «шумахера» были привлечены сотрудники Росгвардии. Наличие алкогольного или иного опьянения будет известно после проведения экспертизы.

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#Происшествия#Сухой лог#Свердловская область#Полиция#Валерий Горелых#Лихачи#Нарушение ПДД#Лишение родительских прав#Погоня#Анна Варнакина
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