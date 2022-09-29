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Мальчик из Сухого Лога перебегал дорогу перед машинами ради видео

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI
Ради забавы и съемки на видео перебежал дорогу прямо перед машинами юный житель Сухого Лога.

Видео, где ребенок бежит перед движущимися машинами, обсуждают пользователи соцсетей в сообществе «Типичный Сухой Лог».

По словам местной жительницы, разместившей ролик, ЧП случилось на улице Фучика, рядом с магазином «Галактика». На кадрах видно, что мальчик выбежал на дорогу ради того, чтобы две девочки, стоящие на обочине, сняли это на телефон.

Другая жительница, проезжавшая в это время по данной улице, подтвердила, что видела хулигана.

Я посигналила ему, он остановился. Я поехала дальше. Сбоку, на аллее, стояли девочки, в руках держали телефоны, - подтвердила она изданию Ура.ру.

В ГИБДД отметили, что хулиганов вычислили. В школе, где они учатся, была проведена профилактическая беседа. Также о произошедшем правоохранители сообщили родителям нарушителей ПДД. Возможно, на них заведут административное дело по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание детей.

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