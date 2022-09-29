Мобилизованные могут оперативно пожениться, а тагильчанин установил рекорд России

Жители Нижнего Тагила, подлежащие частичной мобилизации, могут заключить брак в день подачи заявления в Ленинском и Дзержинском отделах ЗАГС.
Вадим Раудштейн вновь стал председателем городской Думы Нижнего Тагила. В минувшем созыве он также был спикером Думы. За кандидатуру Вадима Раудштейна проголосовали все 25 депутатов городской Думы. Всего на пост спикера этого органа власти выдвинули только одну кандидатуру, конкурентов в борьбе за работу председателем на постоянной штатной основе у депутата не было.
Резервисты Свердловской области имеют право на свободу перемещений при частичной мобилизации. По закону, ограничение на выезд из региона наступает в случае получения повестки в военкомат или пункт мобилизации.
Юноша из Нижнего Тагила Хусейн Шодикулов прошёл на руках 25 метров и попал в Книгу рекордов России. 15-летний юноша месяц готовился к тому, чтобы пополнить копилку своих достижений. Мальчик занимается в команде «Стойкие» в Нижнем Тагиле.
Жители Нижнего Тагила достаточно часто высказывают недовольство работой общественного транспорта в городе. Редакция TagilCity.ru выяснила, куда можно обращаться с жалобами.