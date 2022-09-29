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Мобилизованные могут оперативно пожениться, а тагильчанин установил рекорд России

Сегодня, 15:03
Фото: 1MI
Мобилизованные жители Нижнего Тагила могут пожениться в день подачи заявления в ЗАГС, а спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 29 сентября.

Жители Нижнего Тагила, подлежащие частичной мобилизации, могут заключить брак в день подачи заявления в Ленинском и Дзержинском отделах ЗАГС.

Мобилизованные жители Нижнего Тагила могут заключить брак в день подачи заявления
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Вадим Раудштейн вновь стал председателем городской Думы Нижнего Тагила. В минувшем созыве он также был спикером Думы. За кандидатуру Вадима Раудштейна проголосовали все 25 депутатов городской Думы. Всего на пост спикера этого органа власти выдвинули только одну кандидатуру, конкурентов в борьбе за работу председателем на постоянной штатной основе у депутата не было.

Вадим Раудштейн вновь стал председателем городской Думы Нижнего Тагила
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Резервисты Свердловской области имеют право на свободу перемещений при частичной мобилизации. По закону, ограничение на выезд из региона наступает в случае получения повестки в военкомат или пункт мобилизации.

Выезд свердловским резервистам из региона во время мобилизации
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Юноша из Нижнего Тагила Хусейн Шодикулов прошёл на руках 25 метров и попал в Книгу рекордов России. 15-летний юноша месяц готовился к тому, чтобы пополнить копилку своих достижений. Мальчик занимается в команде «Стойкие» в Нижнем Тагиле.

Юноша из Нижнего Тагила прошёл на руках и попал в Книгу рекордов России
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Жители Нижнего Тагила достаточно часто высказывают недовольство работой общественного транспорта в городе. Редакция TagilCity.ru выяснила, куда можно обращаться с жалобами.

Куда жаловаться на работу общественного транспорта в Нижнем Тагиле
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