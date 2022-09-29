Мобилизованные могут оперативно пожениться, а тагильчанин установил рекорд России

Вадим Раудштейн вновь стал председателем городской Думы Нижнего Тагила. В минувшем созыве он также был спикером Думы. За кандидатуру Вадима Раудштейна проголосовали все 25 депутатов городской Думы. Всего на пост спикера этого органа власти выдвинули только одну кандидатуру, конкурентов в борьбе за работу председателем на постоянной штатной основе у депутата не было.