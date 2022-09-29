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Мобилизованные жители Нижнего Тагила могут заключить брак в день подачи заявления

Сегодня, 12:07
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила, подлежащие частичной мобилизации, могут заключить брак в день подачи заявления в Ленинском и Дзержинском отделах ЗАГС.

Согласно семейному кодексу РФ, заключение брака в Нижнем Тагиле производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления. Дату и время определяют сами молодожены.

При наличии уважительных причин и особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка и так далее), орган ЗАГС по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить его до истечения месяца.

Частичная мобилизация в России может рассматриваться как особые обстоятельства, руководитель органа ЗАГС может принять решение о проведении регистрации брака непосредственно в день подачи заявления, — рассказала редакции TagilCity.ru заместитель начальника управления ЗАГС по Свердловской области Наталья Храмова.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242.

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#Евгения Сафина#Общество#Частичная мобилизация в России#Эксклюзив#Нижний Тагил#Браки#ЗАГС#Заявления#Регистрация#Семья
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