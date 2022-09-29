Мобилизованные жители Нижнего Тагила могут заключить брак в день подачи заявления

Согласно семейному кодексу РФ, заключение брака в Нижнем Тагиле производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления. Дату и время определяют сами молодожены.
При наличии уважительных причин и особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка и так далее), орган ЗАГС по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить его до истечения месяца.
Частичная мобилизация в России может рассматриваться как особые обстоятельства, руководитель органа ЗАГС может принять решение о проведении регистрации брака непосредственно в день подачи заявления, — рассказала редакции TagilCity.ru заместитель начальника управления ЗАГС по Свердловской области Наталья Храмова.
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