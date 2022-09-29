Мужчина из Верхней Пышмы обокрал дома двух бабушек-соседок

По словам пострадавших, мужчина проник в дом 95-летней старушки через окно и забрал оттуда более 22 тысяч рублей. Опросив бабушку, оперативники узнали, что пропажу она обнаружила несколько дней назад. Деньги лежали в кармане платья. В полицию она обращаться не стала. Об этом сообщает «Патрульный участок».