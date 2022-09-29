Мужчина из Верхней Пышмы обокрал дома двух бабушек-соседок

По словам пострадавших, мужчина проник в дом 95-летней старушки через окно и забрал оттуда более 22 тысяч рублей. Опросив бабушку, оперативники узнали, что пропажу она обнаружила несколько дней назад. Деньги лежали в кармане платья. В полицию она обращаться не стала. Об этом сообщает «Патрульный участок».
Спустя несколько дней бабушка проснулась от шума и увидела мужчину, который ходил по ее комнате и светил фонарем. Он прикрыл ей рот рукой и сказал не кричать.
Он зашел, увидел меня, закрыл мне рот. Я не знаю как, но выбежала, - рассказала вторая потерпевшая.
Бабушка сумела вырваться из рук грабителя и добежать до соседки, тоже пожилой женщины. В это время мужчина нашел и другие деньги, которые похитил, а затем пошел за убежавшей бабушкой к ее соседке.
Злоумышленник зашел к ней домой и сказал, что бабушка должна ему 500 рублей. Та, испугавшись, взяла сумку, чтобы достать деньги, но мужчина выдернул ее из рук старушки. После этого он убежал.
Мужчину задержали. Грабителем оказался 28-летний местный житель. Ранее он многократно был судим за аналогичные грабежи. В тюрьме в последний раз он был 4 года назад.
До суда злоумышленник будет находится под домашним арестом.