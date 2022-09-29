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Названа дата подписания договоров с ЛДНР, Херсонской и Запорожской областями

Сегодня, 18:42
Президент Владимир Путин в пятницу подпишет договоры о вступлении в состав России новых территорий.

Торжественное мероприятие пройдет в 15.00 в Георгиевском зале Кремля. Будет подписано четыре договора с ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями, об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, формат меропориятия будет отличаться от Федерального послания. Послание главы государства состоится позже, о его дате сообщат заблаговременно.

23-27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. По итогам обработки всех бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.

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#Федор Быстров#Россия#Владимир Путин#Дмитрий Песков#Референдум#ДНР и ЛНР#Внешняя политика#Общество#Политика
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