Названа дата подписания договоров с ЛДНР, Херсонской и Запорожской областями

Торжественное мероприятие пройдет в 15.00 в Георгиевском зале Кремля. Будет подписано четыре договора с ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями, об этом сообщает РИА Новости.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, формат меропориятия будет отличаться от Федерального послания. Послание главы государства состоится позже, о его дате сообщат заблаговременно.
23-27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. По итогам обработки всех бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.