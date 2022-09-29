Названа дата подписания договоров с ЛДНР, Херсонской и Запорожской областями

23-27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. По итогам обработки всех бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.