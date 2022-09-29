Новая входная группа появится в поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле

Ремонт должен быть выполнен с учетом норм и требований доступности зданий для маломобильных тагильчан. Существующий пандус будет сохранен и обновлен. Перед подъемом на крыльцо и перед спуском с него установят предупреждающие тактильные контрастные указатели.