Новая входная группа появится в поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле

Заказчиком капремонта основной входной группы здания является ГАУЗ Свердловской области «Городская поликлиника № 3 город Нижний Тагил». Все работы необходимо закончить в течение 60 дней со дня подписания контракта.
Среди работ значатся демонтаж витражей с металлическими решетками, дверных блоков на входе и в тамбуре, металлических лестничных ограждений на крыльце и напольных покрытий.
Затем строители должны установить новые окна и двери, а также облицевать входную группу панелями цвета «Алис». На крыльце проектом предусмотрено новое покрытие из нескользящей тротуарной плитки и козырек из поликарбоната. В тамбуре необходимо отштукатурить и окрасить акриловыми красками потолок и стены. Новую вывеску выполнит лицензированное рекламное агентство.
Ремонт должен быть выполнен с учетом норм и требований доступности зданий для маломобильных тагильчан. Существующий пандус будет сохранен и обновлен. Перед подъемом на крыльцо и перед спуском с него установят предупреждающие тактильные контрастные указатели.
Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 10 октября 2022 года.