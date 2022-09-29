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Новая входная группа появится в поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:09
Фото: Проектная документация
Ремонт входной группы в поликлинике № 3 на Липовом тракте, 30а планируется в Нижнем Тагиле. Стоимость работ оценена в четыре миллиона рублей.

Заказчиком капремонта основной входной группы здания является ГАУЗ Свердловской области «Городская поликлиника № 3 город Нижний Тагил». Все работы необходимо закончить в течение 60 дней со дня подписания контракта.

Среди работ значатся демонтаж витражей с металлическими решетками, дверных блоков на входе и в тамбуре, металлических лестничных ограждений на крыльце и напольных покрытий.

Затем строители должны установить новые окна и двери, а также облицевать входную группу панелями цвета «Алис». На крыльце проектом предусмотрено новое покрытие из нескользящей тротуарной плитки и козырек из поликарбоната. В тамбуре необходимо отштукатурить и окрасить акриловыми красками потолок и стены. Новую вывеску выполнит лицензированное рекламное агентство.

Ремонт должен быть выполнен с учетом норм и требований доступности зданий для маломобильных тагильчан. Существующий пандус будет сохранен и обновлен. Перед подъемом на крыльцо и перед спуском с него установят предупреждающие тактильные контрастные указатели. 

Фото: Проектная документация

Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 10 октября 2022 года.

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#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Спарк#Ремонт#Поликлиника#Липовый тракт#Входная группа#Евгения Сафина
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