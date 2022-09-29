Обвиненному в педофилии свердловскому врачу отменили приговор

Обвинили в преступлении мужчину после рассказа девочек, которые видели, как реаниматолог находился в кустах и что-то делал там. При этом его слова, согласно показаниям детей, были спущены. Тогда же девочки говорили, что видят около своего дома этого мужчину уже не впервые.



На защиту медика встали 200 коллег со всей страны, они писали обращения прокурору Свердловской области. Медработники настаивали, что мужчина никаким образом не затронул детей. В кустах он справлял нужду, потому что у него есть болезнь, при которой он часто должен опустошать мочевой пузырь из-за резких на то порывов.