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Обвиненному в педофилии свердловскому врачу отменили приговор

Сегодня, 07:54
Фото: 1MI
Врачу из Свердловской области Владимиру Громову отменили приговор. Ранее мужчину обвиняли в педофилии, назначив ему 5 лет колонии строгого режима.

Обвинили в преступлении мужчину после рассказа девочек, которые видели, как реаниматолог находился в кустах и что-то делал там. При этом его слова, согласно показаниям детей, были спущены. Тогда же девочки говорили, что видят около своего дома этого мужчину уже не впервые.

На защиту медика встали 200 коллег со всей страны, они писали обращения прокурору Свердловской области. Медработники настаивали, что мужчина никаким образом не затронул детей. В кустах он справлял нужду, потому что у него есть болезнь, при которой он часто должен опустошать мочевой пузырь из-за резких на то порывов.

Адвокат мужчины в суде говорил, что, решив справить нужду в кустах, медик не заметил, что не так далеко находятся дети, но никакого вреда причинить им, а также напугать, не хотел. Сам мужчина сообщал, что выбрал для данного дела кусты, так как рядом стоящее кафе было закрыто.

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