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От укусов животных пострадало более 6 тысяч свердловчан с начала года

Сегодня, 09:31
Фото: 1MI
В Свердловской области за 8 месяцев 2022 года от укусов животными пострадало 6 105 человек. В это число входит 125 граждан, которых покусали дикие животные.

Бешенство диагностировали у 14 свердловчан. Их отправили на лечение и сделали им курс прививок, пишет «КП-Екатеринбург».

Санврачи рассказали, что заразиться можно при непосредственном контакте с животным, которое. Процесс заражения производится через слюну.

После того, как бешенство проникло в организм человека, он распространяется по нему, поражая тем самым всю нервную систему.

В Роспотребнадзоре отметили, что если зараженный гражданин не обратится вовремя за помощью врачей, то с наибольшей вероятностью он умрет.

С начала года в области зафиксировано 16 случаев бешенства среди животных, из них среди диких животных 14 случаев (лиса, енот, барсук и другие).

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Бешенство#Укол#Прививки#Врачи
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