От укусов животных пострадало более 6 тысяч свердловчан с начала года

Бешенство диагностировали у 14 свердловчан. Их отправили на лечение и сделали им курс прививок, пишет «КП-Екатеринбург».
Санврачи рассказали, что заразиться можно при непосредственном контакте с животным, которое. Процесс заражения производится через слюну.
После того, как бешенство проникло в организм человека, он распространяется по нему, поражая тем самым всю нервную систему.
В Роспотребнадзоре отметили, что если зараженный гражданин не обратится вовремя за помощью врачей, то с наибольшей вероятностью он умрет.
С начала года в области зафиксировано 16 случаев бешенства среди животных, из них среди диких животных 14 случаев (лиса, енот, барсук и другие).